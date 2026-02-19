Οι 3 φορές που ο Τραμπ άλλαξε γνώμη για τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Trump) προέτρεψε τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, να μην παραχωρήσει τον έλεγχο των νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, χαρακτηρίζοντας τη σχετική συμφωνία ως ένα μεγάλο λάθος που θα μπορούσε να στοιχίσει σε περίπτωση σύγκρουσης με το Ιράν.

Η δήλωση αυτή αποτελεί την τρίτη κατά σειρά αλλαγή της θέσης του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος μέσα σε ένα χρόνο έχει εκφράσει διαφορετικές απόψεις για το μέλλον των νήσων στον Ινδικό Ωκεανό.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μεταβιβάσει την κυριαρχία των Τσάγκος στον Μαυρίκιο, διατηρώντας ωστόσο τη διαχείριση της κοινής αμερικανο-βρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης διάρκειας 99 ετών.

Πρόκειται για έναν αναγκαστικό ελιγμό λόγω νομικής ήττας. Το διεθνές δικαστήριο της Χάγης και ο ΟΗΕ έχουν αποφανθεί ότι η βρετανική κατοχή των νησιών είναι παράνομη, καθώς η απόσχισή τους από τον Μαυρίκιο το 1965 έγινε υπό καθεστώς εκβιασμού πριν την ανεξαρτησία της χώρας. Ουσιαστικά, το Λονδίνο αντάλλαξε την κυριαρχία για να εξασφαλίσει τη χρήση της βάσης, καθώς κινδύνευε να χάσει και τα δύο.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ γύρω από αυτό το ζήτημα έχει περάσει από τα εξής στάδια:

Φεβρουάριος 2025 : Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «διατεθειμένος» να στηρίξει τη συμφωνία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το σχέδιο θα λειτουργήσει πολύ καλά.

: Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «διατεθειμένος» να στηρίξει τη συμφωνία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το σχέδιο θα λειτουργήσει πολύ καλά. Ιανουάριος 2026 : Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε σφοδρά στη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη απόλυτης αδυναμίας» και «ηλιθιότητας», συνδέοντας μάλιστα το θέμα με την επιθυμία του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία από τη Δανία.

: Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε σφοδρά στη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη απόλυτης αδυναμίας» και «ηλιθιότητας», συνδέοντας μάλιστα το θέμα με την επιθυμία του να αποκτήσουν οι ΗΠΑ τη Γροιλανδία από τη Δανία. 5 Φεβρουαρίου 2026 : Μετά από νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο Τραμπ υπαναχώρησε από τις επικρίσεις του. Δήλωσε ότι η παραχώρηση ήταν η «καλύτερη συμφωνία» που μπορούσε να πετύχει ο Στάρμερ, ενώ λίγες μέρες αργότερα και το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε επίσημα την υποστήριξή του.

: Μετά από νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο Τραμπ υπαναχώρησε από τις επικρίσεις του. Δήλωσε ότι η παραχώρηση ήταν η «καλύτερη συμφωνία» που μπορούσε να πετύχει ο Στάρμερ, ενώ λίγες μέρες αργότερα και το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε επίσημα την υποστήριξή του. 18 Φεβρουαρίου 2026: Μέσα από την πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ άλλαξε ξανά γνώμη. Ζήτησε από τη Βρετανία να ακυρώσει την παραχώρηση , υποστηρίζοντας ότι ένα καθεστώς 100ετούς μίσθωσης είναι ασταθές. Παράλληλα, τόνισε ότι η βάση μπορεί να αποδειχθεί απολύτως απαραίτητη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χρειαστεί να εξαπολύσουν στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, εφόσον καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις.

Η βρετανική κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιμένει να στηρίζει τη συμφωνία.

Σε σχετική ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης, το υπουργείο εξωτερικών της χώρας σημείωσε ότι «η συμφωνία για την εξασφάλιση της κοινής στρατιωτικής βάσης Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ στο Ντιέγκο Γκαρσία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και των βασικών συμμάχων μας, καθώς και για την ασφάλεια του βρετανικού λαού. Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε είναι ο μόνος τρόπος για να εγγυηθούμε το μακροπρόθεσμο μέλλον αυτής της ζωτικής σημασίας στρατιωτικής βάσης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.