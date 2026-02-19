Το Telegram δήλωσε ότι δεν έχει εντοπίσει καμία παραβίαση της κρυπτογράφησής του, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της ρωσικής κυβέρνησης ότι οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών μπορούν να δουν μηνύματα που στέλνουν Ρώσοι στρατιώτες μέσω της εφαρμογής.

Η κρατική ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της Ρωσίας επέβαλε περιορισμούς στο Telegram -μια κρίσιμη πλατφόρμα για δημόσιες και ιδιωτικές επικοινωνίες στη χώρα- λόγω της αποτυχίας της εταιρείας, όπως υποστηρίζει, να διαγράψει εξτρεμιστικό περιεχόμενο.

Ο υπουργός Ψηφιακής Ανάπτυξης, Μακσούντ Σαντάγιεφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών είναι σε θέση να βλέπουν τα μηνύματα στο Telegram που στέλνουν τα ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία. Ρώσοι στρατιώτες, πολεμικοί ανταποκριτές και πολιτικοί έχουν αναφέρει ότι η εφαρμογή χρησιμοποιείται ευρέως από τα στρατεύματα -όχι μόνο για την επικοινωνία με τις οικογένειές τους, αλλά μερικές φορές και για επιχειρησιακούς σκοπούς.

Απαντώντας σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό, η εταιρεία δήλωσε: «Δεν έχει βρεθεί ποτέ καμία παραβίαση της κρυπτογράφησης του Telegram».

Πρόσθεσε επίσης: «Ο ισχυρισμός της ρωσικής κυβέρνησης ότι η κρυπτογράφησή μας έχει παραβιαστεί είναι μία σκόπιμη σκευωρία που αποσκοπεί στη δικαιολόγηση της απαγόρευσης του Telegram και στον εξαναγκασμό των πολιτών να χρησιμοποιήσουν μια κρατικά ελεγχόμενη πλατφόρμα μηνυμάτων, σχεδιασμένη για μαζική επιτήρηση και λογοκρισία».

Περιορισμοί και η νέα εφαρμογή «MAX»

Η Ρωσία έχει επίσης αποκλείσει ή περιορίσει άλλες ξένες πλατφόρμες μηνυμάτων, όπως το WhatsApp της Meta και το FaceTime της Apple.

Οι αρχές έχουν προτρέψει τους πολίτες να μεταβούν σε μια νέα εφαρμογή που υποστηρίζεται από το κράτος και ονομάζεται «MAX», απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο επιτήρησης.

