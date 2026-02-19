Οι Βρετανοί υπήκοοι Λίντσεϊ και Κρεγκ Φόρμαν καταδικάστηκαν σε 10 χρόνια φυλάκισης με την κατηγορία της κατασκοπείας στο Ιράν.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Yβέτ Κούπερ, καταδίκασε την ποινή τους ως «εντελώς εξοργιστική και απολύτως αδικαιολόγητη», σημειώνει το Sky News.

«Θα επιδιώξουμε να επικοινωνήσουμε με την ιρανική κυβέρνηση μέχρι να δούμε τον Κρεγκ και τη Λίντσεϊ Φόρμαν να επιστρέφουν με ασφάλεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και να επανενωθούν με την οικογένειά τους», δήλωσε.

Το ζευγάρι συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2025 ενώ ταξίδευε στη χώρα στο πλαίσιο ενός γύρου του κόσμου με μοτοσικλέτα και κρατήθηκε με την κατηγορία για κατασκοπεία.

Οι Φόρμαν, από το Ανατολικό Σάσεξ, που κρατούνται στις φυλακές Εβίν της Τεχεράνης, αρνούνται τις κατηγορίες.

Η οικογένεια του ζευγαριού λέει ότι η ποινή τοποθετεί την υπόθεση «στην ίδια κατηγορία με τις πιο σοβαρές πολιτικά υποκινούμενες κρατήσεις Βρετανών υπηκόων στο Ιράν».

Ο Τζο Μπένετ, γιος της Λίντσεϊ Φόρμαν, δήλωσε ότι το ζευγάρι «καταδικάστηκε σε 10 χρόνια έπειτα από μια δίκη που διήρκεσε μόλις τρεις ώρες και στην οποία δεν τους επετράπη να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

«Έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες. Δεν έχουμε δει καμία απόδειξη που να στηρίζει την κατηγορία της κατασκοπείας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.