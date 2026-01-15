Το Ιράν έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του για όλες τις πτήσεις, με εξαίρεση τις διεθνείς πτήσεις από και προς το Ιράν που έχουν λάβει επίσημη άδεια, σύμφωνα με σχετική ΝΟΤΑΜ που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν, το βράδυ της Τετάρτης, αναφέρει ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA).

Η απαγόρευση προβλέπεται να διαρκέσει για πάνω από δύο ώρες, έως τις 7:30 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (0030 GMT), αλλά μπορεί να παραταθεί, όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο την ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έχουν αποσύρει μέρος του προσωπικού τους από τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Τετάρτη, μετά τη δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει γειτονικές χώρες πως θα πλήξει αμερικανικές βάσεις αν η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε πλήγματα.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας, IndiGo, ανέφερε ότι κάποιες από τις διεθνείς πτήσεις της θα επηρεαστούν από το αιφνίδιο κλείσιμο του ιρανικού εναέριου χώρου, ενώ πτήση της ρωσικής Aeroflot με προορισμό την Τεχεράνη επέστρεψε στη Μόσχα μετά την απαγόρευση, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης από το Flightradar24.

Νωρίτερα την Τετάρτη, η Γερμανία εξέδωσε νέα οδηγία που προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες της χώρας να μην εισέρχονται στον ιρανικό εναέριο χώρο, λίγο αφότου η Lufthansa αναπροσάρμοσε τις πτητικές δραστηριότητές της σε όλη τη Μέση Ανατολή λόγω της κλιμάκωσης των εντάσεων στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ ήδη απαγορεύουν σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν πτήσεις μέσω του εναέριου χώρου του Ιράν, ενώ δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Αεροπορικές εταιρείες όπως η flydubai και η Turkish Airlines έχουν ακυρώσει επίσης πολλές πτήσεις προς το Ιράν την τελευταία εβδομάδα.

«Αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη μειώσει ή αναστείλει τα δρομολόγιά τους και οι περισσότεροι αερομεταφορείς αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο», ανέφερε το Safe Airspace, ιστότοπος που διαχειρίζεται η OPSGROUP, μια οργάνωση μελών που μοιράζεται πληροφορίες για κινδύνους στις πτήσεις.

«Η κατάσταση μπορεί να προμηνύει περαιτέρω δραστηριότητα ασφαλείας ή στρατιωτική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου εκτόξευσης πυραύλων ή ενισχυμένης αεράμυνας, αυξάνοντας τον κίνδυνο λανθασμένης αναγνώρισης της πολιτικής εναέριας κυκλοφορίας», προσθέτει.

Πηγή: skai.gr

