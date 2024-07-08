Οι ΗΠΑ λένε πως καταστράφηκαν 4 drones των Χούθι τις Υεμένης σε 24 ώρες

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι χθες Κυριακή κατέστρεψαν δυο drones των Χούθι σε περιοχές ελεγχόμενες από το κίνημα ανταρτών στην Υεμένη, προσθέτοντας πως συμμαχικές δυνάμεις κατέρριψαν ακόμη δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από τον Κόλπο του Άντεν.

Τα συστήματα αυτά κρίθηκε ότι ήγειραν «άμεση απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή», ανέφερε μέσω X χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία για τις επιχειρήσεις του είδους το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Χθες το πρωί, πηγές προσκείμενες στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι η φρεγάτα Ψαρά (F-454) —η οποία συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αποστολή Ασπίδες για την προστασία της ναυσιπλοΐας ανοικτά της Υεμένης— κατέρριψε δυο drones τα οποία απειλούσαν εμπορικό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, ενώ ακόμη δύο UAVs απομακρύνθηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

