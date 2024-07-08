Νίγηρας: Η αποχώρηση των στρατιωτικών των ΗΠΑ από τη βάση τους στη Νιαμέ ολοκληρώθηκε

Η αποχώρηση των αμερικανών στρατιωτικών από τη βάση η οποία τους είχε διατεθεί στη Νιαμέ, την πρωτεύουσα του Νίγηρα, ολοκληρώθηκε και θα ακολουθήσει ως τη 15η Σεπτεμβρίου αυτή των δυνάμεων που παραμένουν ανεπτυγμένες στην Αγκαντέζ (βόρεια), όπως έχει αξιώσει το στρατιωτικό καθεστώς, ανακοινώθηκε από τα δυο μέρη χθες Κυριακή το βράδυ.

«Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας του Νίγηρα και το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανακοινώνουν ότι η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων και εξοπλισμών από την αεροπορική βάση 101 της Νιαμέ έχει πλέον ολοκληρωθεί», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους.

«Χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των νιγήριων και των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία και χωρίς οποιαδήποτε επιπλοκή», πρόσθεσαν.

Η τελευταία πτήση με αμερικανούς στρατιωτικούς θα αναχωρούσε στις 23:00 (τοπική ώρα· στη 01:00 ώρα Ελλάδας).

Συνολικά, 766 αμερικανοί στρατιωτικοί εγκατέλειψαν τον Νίγηρα ως τώρα, πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια τελετής στη στρατιωτική βάση της Νιαμέ, με παρόντες τον συνταγματάρχη Μαμάν Σανί Κιαού, αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού της αφρικανικής χώρας, και τον στρατηγό Κένεθ Έκμαν, αξιωματούχο του αμερικανικού Πενταγώνου.

Οι στρατιωτικοί των ΗΠΑ που ήταν ανεπτυγμένοι στον Νίγηρα υπολογιζόταν πως ήταν 950 συνολικά.

Έξι αεροσκάφη —δύο ελικόπτερα και τέσσερα drones— καθώς και 1.593 τόνοι άλλου υλικού αποσύρθηκαν επίσης από τον Νίγηρα από τον Μάιο.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις θα επικεντρωθούν πλέον στην απόσυρση από την αεροπορική βάση 201 της Αγκαντέζ. Οι νιγήριοι και οι αμερικανοί αξιωματούχοι είναι αποφασισμένοι να εγγυηθούν την ασφαλή, συντεταγμένη και υπεύθυνη απόσυρσή τους ως τη 15η Σεπτεμβρίου 2024», πάντα σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των δυο υπουργείων.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συμμετείχαν στον αγώνα εναντίον των οργανώσεων τζιχαντιστών που εξαπολύουν συχνές αιματηρές επιθέσεις στον Νίγηρα. Στην Αγκαντέζ, διέθεταν στρατηγικής σημασίας βάση drones.

Τον Μάρτιο, το στρατιωτικό καθεστώς στη Νιαμέ κατήγγειλε τη διμερή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ και η διαδικασία απόσυρσης άρχισε δυο μήνες αργότερα.

Μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μοαμέντ Μπαζούμ την 26η Ιουλίου 2023, το στρατιωτικό καθεστώς του Νίγηρα αναθεώρησε εκ βάθρων την εξωτερική πολιτική της αφρικανικής χώρας, τονίζοντας πως η εθνική κυριαρχία αποτελούσε εφεξής προτεραιότητα.

Πρώτοι έφυγαν οι γάλλοι στρατιωτικοί που συμμετείχαν στον αντιτζιχαντιστικό αγώνα, στα τέλη του 2023.

Παράλληλα, η Νιαμέ στράφηκε ιδίως στη Ρωσία, με τη Μόσχα να της προμηθεύσει εκπαιδευτές και στρατιωτικό υλικό τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Ταυτόχρονα, προσέγγισε τους δυο γείτονές της, την Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, όπου επίσης κυβερνούν στρατιωτικά καθεστώτα. Οι τρεις χώρες ανακοίνωσαν τον σχηματισμό συνομοσπονδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

