Γάζα: Τέσσερις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό εναντίον σχολείου-Το Ισραήλ λέει πως στοχοποίησε «τρομοκράτες»

Χαμάς ανακοίνωσε ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή σε ισραηλινό βομβαρδισμό που, για ακόμη μια φορά, στοχοποίησε σχολείο όπου φιλοξενούνται εκτοπισμένοι, ενώ ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε πως έπληξε «τρομοκράτες».

«Άλλη μια μέρα. Άλλος ένας μήνας. Άλλο ένα βομβαρδισμένο σχολείο», κατήγγειλε μέσω X ο Φιλίπ Λαζαρινί, ο γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).

Εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, ανακοίνωσε ότι ο «Ιχάμπ αλ Γουσέιν, υφυπουργός Εργασίας, είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμό», προσθέτοντας πως έβαλε στο στόχαστρο σχολείο που διαχειρίζεται το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην πόλη της Γάζας.

Το καθολικό Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εξέφρασε αργά χθες Κυριακή το βράδυ την «έντονη ανησυχία» του με ανακοίνωσή του, υπογραμμίζοντας ότι το σχολείο αυτό «από την αρχή του πολέμου υπήρξε τόπος όπου προσέφυγαν εκατοντάδες άμαχοι» και ότι «κανένα μέλος του κλήρου δεν διέμενε σε αυτό».

Το πατριαρχείο «καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο το γεγονός ότι γίνονται στόχος άμαχοι» και «οποιαδήποτε ενέργεια που δεν εγγυάται» την προστασία των αμάχων, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «τρομοκράτες» κρύβονταν στο σχολείο και ότι υπήρχε επίσης σε αυτό «εργοστάσιο κατασκευής όπλων της Χαμάς».

Η αεροπορική επιδρομή εξαπολύθηκε την επομένη της ανακοίνωσης της Χαμάς ότι δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ εναντίον σχολείου όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες εκτοπισμένοι και διαχειρίζεται ο ΟΗΕ. Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατήγγειλε την «ειδεχθή σφαγή» αυτή.

Από την πλευρά του, ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε πως η αεροπορία στοχοποίησε «πολλούς τρομοκράτες» στον «τομέα του σχολείου αλ Τζαούνι της UNRWA».

«Η τοποθεσία αυτή χρησιμοποιείτο για να κρύβονται όπλα και ως επιχειρησιακή υποδομή από όπου διεξάγονταν επιθέσεις εναντίον (ισραηλινών) στρατιωτικών», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του, συμπληρώνοντας πως έλαβε «πολλά μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμών αμάχων».

Η Χαμάς έχει διαψεύσει επανειλημμένα τις ισραηλινές κατηγορίες σύμφωνα με τις οποίες μαχητές της κρύβονται σε πολιτικές υποδομές.

Η μεγάλη πλειονότητα των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας έχει εκτοπιστεί επανειλημμένα εξαιτίας της ένοπλης σύρραξης, η οποία χθες Κυριακή εισήλθε στον δέκατο μήνα της, και μεγάλο μέρος τους βρήκε καταφύγιο σε σχολεία που διαχειρίζεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Σχεδόν 190 εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται η UNRWA έχουν υποστεί βομβαρδισμούς αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, με τις ζημιές σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι «άνευ προηγουμένου στην ιστορία του ΟΗΕ», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ζουλιέτ Τουμά, εκπρόσωπος της υπηρεσίας. «Κάθε πλήγμα εναντίον εγκαταστάσεων του ΟΗΕ είναι σοκαριστικό» και επίδειξη «απόλυτης περιφρόνησης του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», στηλίτευσε.

«Όταν άρχισε ο πόλεμος, κλείσαμε σχολεία και μετατράπηκαν σε καταφύγια», θύμισε.

Κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση (ως την Πέμπτη), «έχουν σκοτωθεί 194 εργαζόμενοι της UNRWA».

Προχθές Σάββατο, η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι δυο εργαζόμενοί της σκοτώθηκαν στην αλ Μπουρέιτζ, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

