Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πλήξει από τα μέσα Μαρτίου πάνω από 1.000 «στόχους» στην Υεμένη, όπου η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να εξαπολυθεί εκστρατεία εντατικών αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον των ανταρτών Χούθι, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το Πεντάγωνο.

Οι Χούθι, κίνημα που ελέγχει μεγάλο μέρος της Υεμένης, άρχισαν να βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν τον Νοέμβριο του 2023, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς.

Αναλαμβάνουν εξάλλου συχνά την ευθύνη για εκτοξεύσεις πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, όπου οι ένοπλες δυνάμεις διαβεβαιώνουν κατά κανόνα πως τους αναχαιτίζουν και τους καταρρίπτουν.

Από τη 15η Μαρτίου, η CENTCOM («κεντρική διοίκηση», το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής) έχει «πλήξει πάνω από 1.000 στόχους, σκοτώνοντας μαχητές και ηγέτες των Χούθι (...) και φθείροντας τις δυνατότητές τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Σον Παρνέλ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Την Κυριακή, η ίδια η CENTCOM ανέφερε πως έχει πλήξει πάνω από 800 στόχους από τα μέσα του Μαρτίου, σκοτώνοντας «εκατοντάδες» μέλη του κινήματος ανταρτών.

Μερικές ώρες έπειτα από την ανακοίνωση αυτή, οι Χούθι κατηγόρησαν τον στρατό των ΗΠΑ ότι βομβάρδισε φυλακή στη Σαάντα, λίκνο και προπύργιό τους στη βόρεια Υεμένη, όπου κρατούνταν αφρικανοί μετανάστες, σκοτώνοντας 68 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 47.

Όταν επικοινώνησε μαζί της για να της ζητήσει σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο, η CENTCOM ανέφερε πως είναι «ενήμερη για τις κατηγορίες περί απωλειών μεταξύ αμάχων (...) και αντιμετωπίζει τις κατηγορίες αυτές πολύ σοβαρά». Βρίσκεται σε εξέλιξη «αποτίμηση των ζημιών και έρευνα για τις δηλώσεις αυτές», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

