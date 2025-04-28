Τουλάχιστον 68 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα σε κέντρο κράτησης Αφρικανών μεταναστών στην πόλη Σαάντα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν στην δημοσιότητα οι Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με τους αντάρτες που κυβερνούν τη βορειοδυτική Υεμένη, το κέντρο μεταναστών βρισκόταν υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και του Ερυθρού Σταυρού και η στόχευση του «αποτελεί πλήρες έγκλημα πολέμου».

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο.

Από τις 15 Μαρτίου, οι ΗΠΑ πραγματοποιούν σχεδόν καθημερινά πλήγματα εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών, με στόχο να τερματίσουν την απειλή που συνιστούν οι Χούθι για τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

