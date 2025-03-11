Οι Χούθι μπλοκάρουν ξανά τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Την απόφασή τους να μπλοκάρουν ξανά τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν οι Χούθι.

Η ένοπλη ομάδα που εδρεύει στην Υεμένη και υποστηρίζεται από το Ιράν, κατηγορεί το Ισραήλ ότι μπλοκάρει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Οι Χούθι, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, είχαν δώσει τέσσερις ημέρες προθεσμία για την άρση του μπλοκαρίσματος στη Γάζα, η οποία εξέπνευσε.

Πηγή: skai.gr

