Οι Χούθι της Υεμένης λένε ότι ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα Σαναά και την παράκτια πόλη Χοντέιντα που ελέγχεται από τους Χούθι, σε λιγότερο από δύο ημέρες μετά το χτύπημα των ΗΠΑ που κατέστρεψε λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας και σκότωσε περισσότερους από 70 ανθρώπους.

Το γραφείο μέσων ενημέρωσης των Χούθι αναφέρει ότι 13 αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ έπληξαν αεροδρόμιο και λιμάνι στη Χοντέιντα, στην Ερυθρά Θάλασσα. Το γραφείο αναφέρει επίσης επιδρομές των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα, Σαναά.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, δεν ανταποκρίνεται αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

