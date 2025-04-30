Καναδάς: Η Ουάσινγκτον συγχαίρει τον Μαρκ Κάρνεϊ για τη νίκη του στις εκλογές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχάρησαν σήμερα τον πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ για τη νίκη των Φιλελευθέρων, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία στην οποία κυριάρχησε η απόρριψη των απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες απευθύνουν τα συγχαρητήριά τους στον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ και το κόμμα του για τη νίκη τους στις πρόσφατες ομοσπονδιακές εκλογές στον Καναδά", δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Τάμι Μπρους, σε μια πρώτη επίσημη αντίδραση.

Ο Φιλελεύθερος πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στον Καναδά, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα νικήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ την αμερικανική "προδοσία".

Ακόμη και χθες, Δευτέρα, ανημέρα των εκλογών, ο Αμερικανός πρόεδρος παρενέβη και τάχθηκε υπέρ της προσάρτησης του Καναδά προκειμένου να γίνει η 51η αμερικανική πολιτεία.

"Οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά παραμένουν από τις πιο ολοκληρωμένες στον κόσμο", δήλωσε η εκπρόσωπος.

"Προσβλέπουμε να συνεργαστούμε με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κάρνεϊ", πρόσθεσε, σε "βασικά θέματα όπως το δίκαιο εμπόριο, η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, η διακοπή της ροής φαιντανύλης και άλλων επικίνδυνων ναρκωτικών και η καταπολέμηση της επιρροής του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στην ήπειρό μας".

Πηγή: skai.gr

