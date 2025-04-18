Λογαριασμός
Οι Χούθι είπαν πως εκτόξευσαν πυραύλους προς το Ισραήλ και δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα

Υποσχόμενοι να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους, στον απόηχο των πολύνεκρων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ενός πετρελαϊκού λιμανιού στο δυτικό τμήμα της χώρας

Truman

Οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη ανακοίνωσαν σήμερα πως εκτόξευσαν πυραύλους προς την κατεύθυνση του Ισραήλ και δύο αμερικανικών αεροπλανοφόρων (των Harry S. Truman και Carl Vinson στα ανοικτά της Υεμένης), υποσχόμενοι να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους, στον απόηχο των πολύνεκρων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον ενός πετρελαϊκού λιμανιού στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Η αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση και η συνέχιση της επίθεσης εναντίον της χώρας μας το μόνο που θα κάνουν είναι να αυξήσουν τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπός των Χούθι Γιαχία Σαρεέ, κατά τη διάρκεια μιας ογκώδους διαδήλωσης στην πρωτεύουσα Σαναά.

