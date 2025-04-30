Το Πακιστάν λέει ότι η Ινδία σκοπεύει να επιτεθεί σε 24-36 ώρες

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλάχ Ταράρ, ισχυρίστηκε στο X ότι η Ινδία σκοπεύει να πραγματοποιήσει στρατιωτική επίθεση εναντίον της χώρας του τις επόμενες 24 έως 36 ώρες.

Όπως αναφέρει ο Ταράρ υπάρχουν πληροφορίες για την επικείμενη «στρατιωτική επίθεση».

«Το Πακιστάν διαθέτει αξιόπιστες πληροφορίες ότι η Ινδία σκοπεύει να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση εντός των επόμενων 24 έως 36 ωρών χρησιμοποιώντας το περιστατικό στο Κασμίρ ως ένα ψευδές πρόσχημα», έγραψε ο Ταράρ, αναφερόμενος στην επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 τουρίστες στο υπό ινδική διοίκηση Κασμίρ από ένοπλους μαχητές. Το Μέτωπο Αντίστασης (TRF), που πιστεύεται ότι συνδέεται με την Λασκάρ-ε-Τάιμπα, με έδρα το Πακιστάν, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

«Οποιαδήποτε πράξη επιθετικότητας θα λάβει αποφασιστική απάντηση. Η Ινδία θα είναι πλήρως υπεύθυνη για τυχόν σοβαρές συνέπειες στην περιοχή», τόνισε ο Ταράρ.

Εξάλλου, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι επίκειται στρατιωτική εισβολή της Ινδίας, μετά τη θανατηφόρα επίθεση μαχητών στο Κασμίρ, ενώ ανέφερε ότι το Πακιστάν είναι σε συναγερμό και η στρατιωτική παρουσία του έχει ενισχυθεί στα σύνορα με την Ινδία.

Ο Ασίφ είπε επίσης ότι «σε μια κανονική ένοπλη σύγκρουση και οι δυο χώρες θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση της πυρηνικής επιλογής», προσθέτοντας ότι «το Πακιστάν θα χρησιμοποιήσει το οπλοστάσιό του με πυρηνικά όπλα μόνο εάν υπάρχει άμεση απειλή για την ύπαρξή μας».

Από την άλλη πλευρά, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έδωσε χθες στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του την «επιχειρησιακή ελευθερία» να απαντήσουν όπως αυτές κρίνουν στην επίθεση στο Κασμίρ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με επικεφαλής του στρατού, ο Μόντι επανέλαβε ότι η χώρα του, που κατηγορεί το Πακιστάν για την επίθεση, είναι «αποφασισμένη να καταφέρει αποφασιστικό πλήγμα στην τρομοκρατία», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επίθεση στο Κασμίρ προκάλεσε κατακραυγή στην Ινδία –μια χώρα όπου πλειοψηφούν οι ινδουιστές– και ακούστηκαν κάποιες φωνές να ζητούν την ανάληψη δράσης εναντίον του μουσουλμανικού Πακιστάν.

Το Νέο Δελχί κατηγορεί το Πακιστάν ότι στηρίζει τους αυτονομιστές του Κασμίρ, μιας περιοχής την οποία διεκδικούν και οι δύο χώρες και έχουν πολεμήσει δύο φορές μεταξύ τους για τον έλεγχό της.

Μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ινδίας και του Πακιστάν ανταλλάσσουν πυρά στην περιοχή, τις τελευταίες μέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.