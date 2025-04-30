Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν χθες Τρίτη την πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να βρει τον θάνατο και αρκετά σπίτια να υποστούν καταστροφές, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της Ντνιπροπετρόφσκ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σερχίι Λισάκ αναφέρει ότι έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της πόλης, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια.

Η περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, που για αρκετό καιρό ήταν συγκριτικά πιο ασφαλής από άλλες, βρίσκεται ολοένα και περισσότερο το τελευταίο διάστημα στο στόχαστρο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, που προσπαθούν να διεισδύσουν σ’ αυτή έπειτα από τρία και πλέον χρόνια πολέμου. Ανακοινώθηκαν εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων χθες.

Εν τω μεταξύ, μια ακόμη ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν μια πολυκατοικία, μια ιατρική μονάδα και αρκετά σπίτια στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 39 ανθρώπων, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ίγορ Τέρεχοφ.

«Σημειώθηκαν 16 πλήγματα στο Χάρκοβο», γράφει ο δήμαρχος Τέρεχοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. «Μια πολυκατοικία επλήγη, καθώς επίσης σπίτια, μια ιατρική μονάδα και μη στρατιωτικές υποδομές», συμπλήρωσε.

Τα ρωσικά στρατεύματα δεν κατάφεραν να καταλάβουν το Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022. Ακολούθως έστρεψαν την προσοχή τους στην κατάληψη άλλων εδαφών στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ωστόσο το Χάρκοβο εξακολουθεί να υφίσταται συχνά αεροπορικές επιδρομές.

Παρόλα αυτά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε την Τρίτη ότι τα στρατεύματά του κατέλαβαν το χωριό Doroshivka στη βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβο και έθεσαν υπό την κατοχή τους τον οικισμό Καμιάνκα.

Στη ρωσική πλευρά επίσης, ο μεταβατικός περιφερειάρχης στην Κουρσκ (δυτικά), Αλεξάντρ Χινστάιν, ανακοίνωσε μέσω Telegram «πλήγματα (ουκρανικών) drones στη συνοικία Ριλσκ», δίνοντας προκαταρκτικό απολογισμό που έκανε λόγο για τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους δυο που εισήχθησαν σε νοσοκομείο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αξιώνει το Κίεβο και η Μόσχα να κλείσουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατόπιν συμφωνία ειρήνης, τρία και πλέον χρόνια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού και το ξέσπασμα του πολέμου με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, στρατιωτικούς και πολίτες.

Ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν ανήγγειλε προχθές Δευτέρα μονομερή κατάπαυση του πυρός για τρεις ημέρες, από την 8η ως τη 10η Μαΐου, ώστε να συμπέσει με τους εορτασμούς για τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατακεραύνωσε αυτή που εξέλαβε ως «απόπειρα χειραγώγησης».

Πηγή: skai.gr

