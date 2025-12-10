Οι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν και κατάσχεσαν δεξαμενόπλοιο που τελεί υπό καθεστώς κυρώσεων, ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, σε μια εξέλιξη που συνιστά σημαντική κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

Όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, η κατάσχεση ενδέχεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς άλλα δεξαμενόπλοια είναι πλέον πιθανό να διστάσουν να φορτώσουν αργό υπό τον φόβο κυρώσεων. Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου της Βενεζουέλας καταλήγει στην Κίνα, συνήθως μέσω μεσαζόντων και με μεγάλες εκπτώσεις λόγω του αυξημένου ρίσκου.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει την πίεση προς τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί ότι διευθύνει μια εκτεταμένη επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών. Το Πεντάγωνο έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 20 πλήγματα εναντίον σκαφών που θεωρήθηκε ότι εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών στα ύδατα κοντά στη Βενεζουέλα και την Κολομβία, προκαλώντας τον θάνατο άνω των 80 υπόπτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν και σε χερσαία πλήγματα, ενώ έχει προειδοποιήσει πως οι «μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες».

Η κυβέρνηση Μαδούρο έχει χαρακτηρίσει τις αμερικανικές ενέργειες ως προσπάθεια υφαρπαγής των τεράστιων πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας, από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως. Η αποκάλυψη της κατάσχεσης του δεξαμενόπλοιου συμπίπτει με την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης που αντιτίθεται στο καθεστώς Μαδούρο.

Τους τελευταίους μήνες, ο Μαδούρο έχει καλέσει τους πολίτες της Βενεζουέλας να «ενωθούν απέναντι στις απειλές των ΗΠΑ» και να ενταχθούν στη λαϊκή πολιτοφυλακή. Παράλληλα, έχει αναπτύξει στρατεύματα, πλοία, αεροσκάφη και drones στα σύνορα με την Κολομβία, σε παράκτιες πολιτείες και σε νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, που ελέγχει πλήρως τη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας, συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους, μεταξύ των οποίων η Chevron, με έδρα το Χιούστον, για γεωτρήσεις σε πολλά σημεία της χώρας. Με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο, η Chevron καταβάλλει στο καθεστώς ένα ποσοστό του πετρελαίου που παράγει μέσω των κοινών επιχειρήσεων με την PDVSA. Η αμερικανική εταιρεία εξαιρείται από τις κυρώσεις μέσω ειδικής άδειας του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.



