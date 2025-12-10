Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εμφανίσθηκαν κοντά στο Δουβλίνο λίγο μετά την άφιξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα στην Ιρλανδία δεν απείλησαν το αεροσκάφος του, αλλά το περιστατικό είναι πολύ ανησυχητικό, δήλωσε σήμερα ο Ιρλανδός πρωθυπουργός.

Ένας μικρός αριθμός drones, αγνώστου προελεύσεως, εντοπίστηκε από πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών του Δουβλίνου το βράδυ της άφιξης του Ζελένσκι για επίσημη επίσκεψη, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μάικλ Μάρτιν στο κοινοβούλιο.

«Τα drones δεν απείλησαν το αεροσκάφος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι - αυτό πρέπει να είναι σαφές- επειδή προσγειώθηκε με ασφάλεια αρκετή ώρα προτού σημειωθεί το περιστατικό» είπε ο Μάρτιν.

Ο ίδιος δεν αναφέρθηκε ευθέως στα δημοσιεύματα των ιρλανδικών μέσων ενημέρωσης ότι τα drones πετούσαν κοντά στον αεροδιάδρομο που ακολουθούσε η πτήση του αεροσκάφους του Ζελένσκι.

«Ρωσικής έμπνευσης υβριδική καμπάνια»

«Οι περιστάσεις υπονοούν ότι αυτό είναι μέρος ενός ρωσικής έμπνευσης υβριδικής εκστρατείας εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ουκρανικών συμφερόντων», πρόσθεσε ο Μάρτιν.

Εκπρόσωπος της ρωσικής πρεσβείας στο Δουβλίνο δήλωσε πως εικασίες ότι η Ρωσία έχει εμπλοκή είναι αβάσιμες και ότι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί προωθούν έναν ‘μύθο’ για την απειλή που αντιπροσωπεύει η Ρωσία για την Ευρώπη.

Οι πτήσεις drones, η προέλευση των οποίων είναι συνήθως άγνωστη, έχουν προκαλέσει διαταραχές στον εναέριο χώρο σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες τους τελευταίους μήνες.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, κατά την επίσκεψη του την Τρίτη στο Δουβλίνο, χαρακτήρισε το περιστατικό της περασμένης εβδομάδας ως «ένα ακόμη παράδειγμα των υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία».

Η Ιρλανδία, η οποία είναι στρατιωτικά ουδέτερη, έχει ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, αλλά έχει δεσμευτεί να τις αυξήσει και ο Μάρτιν έχει αναφερθεί σε σχέδια για επενδύσεις σε τεχνολογία κατά των drones.

«Είναι πολύ σαφές ότι υπάρχει μια απειλή για την ασφάλεια για την Ιρλανδία», δήλωσε ο ίδιος.

Η κυβέρνηση «είναι απολύτως βέβαιη» ότι μπορεί να προστατεύσει τους Ευρωπαίους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της ιρλανδικής προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του επομένου έτους, δήλωσε χθες Τρίτη ο Μάικλ Μάρτιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

