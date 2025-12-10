Το Βέλγιο ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παράσχει ένα επιπλέον χρηματοδοτικό «μαξιλάρι ασφαλείας» προκειμένου να προστατευθεί από πιθανές απειλές της Μόσχας σχετικά με το σχέδιο χορήγησης δανείου 210 δισ. ευρώ στην Ουκρανία μέσω της χρήσης των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν σε γνώση του Politico.

Το προτεινόμενο «μαξιλάρι» εντάσσεται σε μια σειρά τροποποιήσεων που επιδιώκει η βελγική κυβέρνηση στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο προβλέπει ότι τα 185 δισ. ευρώ θα αντληθούν μέσω της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην Euroclear στις Βρυξέλλες. Τα υπόλοιπα 25 δισ. ευρώ θα προέλθουν από άλλα παγωμένα ρωσικά στοιχεία σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ανά την ΕΕ, κυρίως στη Γαλλία.

Το νέο αίτημα του Βελγίου αποσκοπεί στο να προσφέρει στην Euroclear πρόσθετη χρηματοοικονομική ισχύ για να αντέξει ενδεχόμενα ρωσικά αντίποινα, καθώς η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι η χρήση παγωμένων περιουσιακών της στοιχείων θα θεωρηθεί κλιμάκωση και «κλοπή».

Το επιπλέον αυτό «μαξιλάρι» ρευστότητας θα προστεθεί στις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που θα παράσχουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ για την κάλυψη του δανείου των 210 δισ. ευρώ, με στόχο να προστατευθεί το Βέλγιο από το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό, αν η Ρωσία καταφέρει να ανακτήσει τα χρήματα μέσω νομικών ή πολιτικών ενεργειών.

Στις τροπολογίες που κατέθεσε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυβέρνηση των Βρυξελλών πρότεινε μάλιστα την αύξηση των εγγυήσεων ώστε να καλύπτονται πιθανές δικαστικές διαμάχες και εξωδικαστικοί συμβιβασμοί, μια πρόταση που βρίσκει αντίθετες πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Το βελγικό αίτημα έρχεται καθώς οι ηγέτες της ΕΕ ετοιμάζονται να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες στις 18 Δεκεμβρίου για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση της ουκρανικής άμυνας απέναντι στη Ρωσία. Με τα σημερινά δεδομένα, το πολεμικό ταμείο του Κιέβου προβλέπεται να εξαντληθεί τον Απρίλιο. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση του δανείου, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα αναγκαστούν να καλύψουν οι ίδιες το κόστος, κάτι που τα «φειδωλά» κράτη της Βόρειας Ευρώπης απορρίπτουν πολιτικά.

Οι ανησυχίες του Βελγίου αποτελούν αυτή τη στιγμή το κύριο εμπόδιο στο σχέδιο χρήσης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, φοβούμενο ότι θα βρεθεί εκτεθειμένο και ενδεχομένως υποχρεωμένο να αποπληρώσει ολόκληρο το ποσό, αν η Μόσχα πετύχει να ανακτήσει τα χρήματά της.

Στις προτεινόμενες αλλαγές της, η βελγική κυβέρνηση ζήτησε από την ΕΕ να δεσμεύσει ένα αδιευκρίνιστο χρηματικό ποσό ως επιπλέον δίχτυ ασφαλείας για την Euroclear, προκειμένου να προστατευθεί από τον κίνδυνο ρωσικών αντιποίνων. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, το νέο αυτό «safety net» θα καλύπτει «αυξημένα κόστη που ενδέχεται να υποστεί η Euroclear (π.χ. νομικές δαπάνες για την άμυνα έναντι αντιποίνων)» και θα αντισταθμίζει την απώλεια εσόδων.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το πρόσθετο αυτό αποθεματικό θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τα έκτακτα κέρδη που αποκομίζει η Euroclear μέσω των τόκων από τον λογαριασμό καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπου βρίσκονται σήμερα τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Τα έσοδα αυτά ανήλθαν πέρυσι σε περίπου 4 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των κερδών αυτών διοχετεύεται ήδη προς την Ουκρανία για την αποπληρωμή δανείου 45 δισ. ευρώ από τις χώρες της G7, με την Euroclear να διατηρεί σήμερα ένα «μαξιλάρι» της τάξης του 10% για πιθανές νομικές κινδύνους. Το Βέλγιο ζητά το ποσοστό αυτό να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η οικονομική της προστασία.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.