Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, καθώς δύο αμερικανικά F/A-18 και ένα EA-18G Growler εντοπίστηκαν να πετούν σε κύκλους πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας, μία κίνηση που ειδικοί εκτιμούν ότι στόχευε στη δοκιμή των αμυντικών συστημάτων της χώρας και στη συλλογή κρίσιμων πληροφοριών.

Δύο αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν να πετούν σε κύκλους πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας την Τρίτη, σε μια περίοδο όπου οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας κλιμακώνονται.

Τα F/A-18 Super Hornet εμφανίστηκαν σε ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων κοντά στη Μαρακαΐμπο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βενεζουέλας, περίπου στις 13:00 τοπική ώρα (17:00 GMT), και παρέμειναν στην περιοχή εκτελώντας κυκλικές κινήσεις για περίπου 40 λεπτά.

Αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας δήλωσε στο Associated Press ότι τα μαχητικά πραγματοποιούσαν «εκπαιδευτική πτήση ρουτίνας» στην περιοχή.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων εναντίον σκαφών στην Καραϊβική Θάλασσα, τα οποία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, μετέφεραν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ από τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, ειδικοί έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τη νομιμότητα αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 80 ανθρώπων.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι χρησιμοποιούν τα πλήγματα στην Καραϊβική για να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και να τον ανατρέψουν από την εξουσία.

Σε συνέντευξή του στο Politico, μία ημέρα πριν τα αμερικανικά μαχητικά προσεγγίσουν τις ακτές της Βενεζουέλας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «οι μέρες του Μαδούρο στην εξουσία είναι μετρημένες», αποφεύγοντας παράλληλα να απαντήσει αν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα στη χώρα.

Ένα ακόμη αεροσκάφος, τύπου EA-18G Growler, εμφανίστηκε λίγο πριν τα F/A-18 στο FlightRadar24, με τα στοιχεία πτήσης να δείχνουν ότι εκτέλεσε κυκλικούς σχηματισμούς ακριβώς βόρεια των ακτών της Βενεζουέλας.

Πρόκειται για τα πιο πρόσφατα περιστατικά σε μια σειρά από ασυνήθιστες δραστηριότητες της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας που έχουν καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο. Στο παρελθόν, βομβαρδιστικά B-52 Stratofortress και B-1 Lancer είχαν πετάξει μέχρι και κατά μήκος των ακτών της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, τα F/A-18 - μαχητικά πολλαπλού ρόλου, ικανά να πλήττουν στόχους τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα - φαίνεται να είναι τα πρώτα που προσεγγίζουν τόσο κοντά την ακτογραμμή της χώρας τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία πτήσης, έφτασαν σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων από τις ακτές, ενώ ο Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι παρέμειναν εντός διεθνούς εναέριου χώρου.

Ούτε τα F/A-18 ούτε το Growler εμφάνιζαν σημείο απογείωσης ή προορισμό στο FlightRadar24, ενώ και τα τρία αεροσκάφη ενεργοποίησαν τους πομποδέκτες τους μόνο όταν έφτασαν κοντά στις ακτές. Ο Τζάστιν Κραμπ, επικεφαλής της εταιρείας ανάλυσης κινδύνου Sibylline, εκτίμησε ότι αυτή η τακτική αποσκοπεί στο «να ενισχύσει τα μηνύματα της κυβέρνησης και να ασκήσει πίεση στην ηγεσία της Βενεζουέλας».

Τα δύο F/A-18 με τα διακριτικά RHINO11 και RHINO12 πραγματοποίησαν έξι κύκλους κατά μήκος του Κόλπου της Βενεζουέλας. Το Growler, με το κωδικό όνομα GRIZZLY2, εκτέλεσε επίσης κυκλικές πτήσεις παράλληλα με την ακτογραμμή.

Ο Γκρεγκ Μπάγκγουελ, πρώην αρχηγός της RAF και πρόεδρος της Air and Space Power Association, δήλωσε στο BBC Verify ότι οι πτήσεις φαίνεται να είχαν ως στόχο να «τεστάρουν» την αμυντική αντίδραση της Βενεζουέλας, συλλέγοντας δεδομένα όπως ραδιοεπικοινωνίες και κρυπτογραφημένα σήματα που συνδέονται με τα τοπικά συστήματα άμυνας.

«Τα Growlers θα συνέλεγαν πληροφορίες σημάτων (SIGINT), ενώ τα Super Hornets θα παρείχαν αεροπορική κάλυψη για τα Growlers», εξήγησε ο Μπάγκγουελ. Πρόσθεσε ότι τα Growlers μπορούν επίσης να εντοπίσουν «ενεργές θέσεις πυραύλων».

«Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ως πρώιμη συλλογή πληροφοριών για πιθανές επόμενες επιχειρήσεις ή απλώς ως προειδοποιητικό μήνυμα πως τέτοιες επιχειρήσεις είναι δυνατές», συμπλήρωσε.

Ο Τζάστιν Κραμπ σημείωσε επίσης ότι τα αεροσκάφη διαθέτουν δυνατότητα δοκιμής «μέσων παρεμβολής», υπογραμμίζοντας ότι «αυτό συμβάλλει στο να σταλεί μήνυμα, δείχνοντας ενδεχομένως στην ηγεσία της Βενεζουέλας ότι αυτά τα συστήματα δεν μπορούν ή δεν πρέπει να θεωρούνται αξιόπιστα».

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει τους τελευταίους μήνες στρατεύματα, πλοία και μαχητικά στην Καραϊβική, με αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι ο σκοπός είναι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Την Τρίτη, η Διοίκηση Νοτίου Τομέα των ΗΠΑ (US Southern Command) δημοσίευσε φωτογραφίες ενός F/A-18 που επιχειρεί από το USS Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το οποίο έχει σταλεί στην Καραϊβική.

Ανάλυση δορυφορικών εικόνων και δεδομένων ναυτιλιακής παρακολούθησης από το BBC Verify έδειξε ότι τουλάχιστον εννέα πολεμικά πλοία έχουν μετακινηθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης ότι μια αεροπορική βάση στο Πουέρτο Ρίκο, η οποία είχε κλείσει το 2004, έχει επαναλειτουργήσει. Στη βάση Roosevelt Roads έχουν ολοκληρωθεί εργασίες επισκευής του διαδρόμου, ενώ στο σημείο έχουν αναπτυχθεί F-35, τα πιο εξελιγμένα μαχητικά των ΗΠΑ.

