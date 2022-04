Αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ εξετάζουν κάθε εργαλείο που έχουν στη διάθεσή τους για να θέσουν τη Ρωσία υπεύθυνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας να χαρακτηρίσουν τη Ρωσία ως κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας, σύμφωνα με ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες πριν ληφθεί απόφαση, είπε ο αξιωματούχος.

«Εξετάζουμε προσεκτικά τα γεγονότα. Εξετάζουμε προσεκτικά τον νόμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ Πράις στο CNN τη Δευτέρα όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα χαρακτηρισμού της Ρωσίας ως κρατικού χορηγού της τρομοκρατίας τη Δευτέρα. «Είτε πρόκειται για αυτή την αρχή, είτε για οποιαδήποτε άλλη αρχή που διατίθεται σε εμάς βάσει του νόμου, θα την εφαρμόσουμε εάν είναι αποτελεσματική και κατάλληλη».

