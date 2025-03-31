Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα δεν θα βοηθούσαν την Ευρώπη σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης, αποκαλύπτει έγγραφο του Πενταγώνου που διέρρευσε και αποκάλυψε η Washington Post.

Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται στο εν λόγω έγγραφο που έχει τίτλο «Ενδιάμεση Στρατηγική Καθοδήγηση Εθνικής Άμυνας» οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν την Ευρώπη εναντίον της Ρωσίας με τις τεράστιες πυρηνικές αποτρεπτικές της ικανότητες, αλλά οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να βασίζονται μόνο σε αμερικανικά στρατεύματα που δεν απαιτούνται για την αποτροπή της Κίνας.

Συγκεκριμένα, το έγγραφο αναφέρει μυστικές οδηγίες του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι απίθανο να παράσχει ουσιαστική, αν όχι οποιαδήποτε, υποστήριξη στην Ευρώπη σε περίπτωση ρωσικής προέλασης.

Η παραδοχή αυτή απηχεί τις πρόσφατες εκκλήσεις του Χέγκσεθ και ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να κάνουν περισσότερα για να επενδύσουν στη δική τους άμυνα και να μειώσουν την εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στο έγγραφο καθοδήγησης υποστηρίζεται η σημασία της αναπροσαρμογής της στρατιωτικής εστίασης στην Κίνα, υπό τον φόβο μιας πιθανής σύγκρουσης στον Ειρηνικό για την Ταϊβάν, η οποία θεωρείται σημαντική τόσο γεωστρατηγικά όσο και για τη ζωτική σημασία που έχει η εξειδικευμένη μεταποιητική παραγωγή της χώρας.

Ο προκάτοχος του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν , είχε επίσης δεσμευτεί να υπερασπιστεί την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής εισβολής - αλλά ήταν κάτι που ο Τραμπ έδειξε ότι δεν θα έκανε αφού έχει σχολιάσει σε παλαιότερες δηλώσεις του ότι το νησί «δεν μας δίνει τίποτα».

Η ξεκάθαρη παραδοχή για την Ευρώπη έρχεται παρά τις υφιστάμενες δεσμεύσεις του ΝΑΤΟ οι οποίες δεσμεύουν τα μέλη να βοηθήσουν το ένα το άλλο σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη - και που στο παρελθόν είχαν επικαλεστεί, μόνον οι ΗΠΑ, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, αλλά τότε είχαν συναντήσει μεγάλη ευρωπαϊκή αντίδραση.

Το έγγραφο που είδε η Washington Post περιγράφει τον αναπροσανατολισμό της κυβέρνησης Τραμπ προς την Κίνα και μακριά από «άλλα θέατρα», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η Washington Post γράφει ότι το υπόμνημα φέρει «τα αποτυπώματα» του Heritage Foundation, συμπεριλαμβανομένων «ορισμένων αποσπασμάτων που είναι σχεδόν λέξη προς λέξη αντιγραφές κειμένου που δημοσιεύθηκε από το think tank πέρυσι».

Ο Τραμπ αποκήρυξε το μανιφέστο Project 2025 του Heritage κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, αλλά το πρακτορείο έκρινε ότι υπήρχαν εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ των οδηγιών και μιας έκθεσης του ιδρύματος για το 2024.

Το έγγραφο αυτό ενοποιεί τα πρόσφατα σχόλια αξιωματούχων της κυβέρνησης ότι οι ΗΠΑ θα πιέσουν τους συμμάχους στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ασία να αναλάβουν περισσότερο το βάρος των αμυντικών δαπανών, μειώνοντας την εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εκ τούτου, οι σύμμαχοι της Αμερικής σε όλο τον κόσμο θα ενθαρρυνθούν να πρωτοστατήσουν στην αποτροπή της επιθετικότητας από τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Το Πεντάγωνο αναμένεται επίσης να θέσει σε δεύτερη μοίρα την αντιμετώπιση μαχητικών ομάδων στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, οι οποίες «αποσταθεροποιούν περιφερειακά» αλλά δεν πραγματοποιούν διεθνείς επιθέσεις.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει από την πλευρά τους ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν μια ρωσική εισβολή εάν ο Πούτιν συνεχίσει τον πόλεμος πέρα από την Ουκρανία. Μιλώντας στο Radio 4 του BBC, ο ανώτατος στρατηγός της Γερμανίας προειδοποίησε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Η Ρωσία έχει χάσει περίπου 250.000 στρατιώτες από την αρχή της εισβολής και συνολικά έχει καταγράψει 900.000 απώλειες, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας. Αλλά τον Σεπτέμβριο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το μέγεθος του στρατού του σε έως και 1,5 εκατομμύριο ενεργούς στρατιώτες – επισκιάζοντας όλους τους άλλους ευρωπαϊκούς στρατούς.

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι φθάνουν κάθε χρόνο στην ηλικία που μπαίνουν στον στρατό και όλοι οι άνδρες ηλικίας 18-30 ετών υπόκεινται σε ένα έτος εθνικής θητείας. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία θα είχε τεράστιους αριθμούς στρατιωτικά εκπαιδευμένων και ικανών μαχητών σε εφεδρεία, εάν έρθει σε σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.