Το Υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας παρέδωσε ένα σημείωμα στον Ρώσο πρεσβευτή, Oleg Ozerov, στο οποίο αναφέρεται ότι τρεις υπάλληλοι της Ρωσικής Πρεσβείας έχουν κριθεί personae non gratae.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών έστειλε στον Ρώσο διπλωμάτη ένα σημείωμα που κηρύσσει τρεις υπαλλήλους της ρωσικής πρεσβείας ως personae non gratae», ανέφερε σε δήλωση η υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής της Μολδαβίας, όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Επέμεινε ότι η απόφαση των Αρχών της χώρας βασίστηκε σε «σαφείς αποδείξεις για δραστηριότητες στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ασυμβίβαστες με το διπλωματικό καθεστώς». Η ρωσική πλευρά θα απαντήσει στην απόφαση αυτή, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στο TASS.

Από την πλευρά του, ο Ρώσος απεσταλμένος χαρακτήρισε τις κατηγορίες της μολδαβικής πλευράς ως «αβάσιμες». Προέτρεψε το Κισινάου να «απόσχει από προκλητικές εικασίες και να επιστρέψει στον ρεαλιστικό διάλογο για το σύνολο των θεμάτων των διμερών σχέσεων, που αντιστοιχεί στα θεμελιώδη συμφέροντα του λαού της Μολδαβίας και της Ρωσίας».

Νωρίτερα, ο Alexandru Musteata, διευθυντής της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών της Μολδαβίας, δήλωσε σε ενημέρωση ότι η ρωσική πρεσβεία φέρεται να βοήθησε τον Alexander Nesterovsky, νομοθέτη από το πολιτικό μπλοκ Victory, να ξεφύγει από τη δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια ημέρα πριν από την έκδοση της ετυμηγορίας του Nesterovsky, επετράπη στον ακτιβιστή της αντιπολίτευσης να εισέλθει στις εγκαταστάσεις της διπλωματικής αποστολής και την επόμενη μέρα, μεταφέρθηκε στην Υπερδνειστερία με όχημα που είχε διπλωματικές πινακίδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.