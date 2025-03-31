Ο Μπολσονάρου χαρακτηρίζει «δικαστικό ακτιβισμό» την απόφαση για την Μαρίν Λεπέν

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως η ποινή που στερεί για πέντε χρόνια από την ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν το δικαίωμα να διεκδικήσει δημόσια αξιώματα είναι «αριστερός δικαστικός ακτιβισμός».

Η Λεπέν καταδικάστηκε για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και η ποινή που της επιβλήθηκε την αφήνει εκτός κούρσας για τη διεκδίκηση της γαλλικής προεδρίας το 2027, εκτός εάν η απόφαση ανατραπεί στο εφετείο.

«Αυτή η απόφαση είναι ξεκάθαρα αριστερός δικαστικός ακτιβισμός. Όπου η δεξιά είναι παρούσα, η αριστερά και το σύστημα θα προσπαθήσουν να βγάλουν τους αντιπάλους τους εκτός παιχνιδιού», δήλωσε ο Μπολσονάρου σε συνέντευξή του.

«Εδώ και στη Γαλλία, πρόκειται για εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης», συμπλήρωσε. «Φαίνεται όμως ότι αυτό εξαπλώνεται σε όλον τον κόσμο. Η αριστερά έχει βρει έναν εύκολο τρόπο να διατηρηθεί στην εξουσία, καταφεύγοντας σε δικαστικό ακτιβισμό».

Ακροδεξιοί ηγέτες από ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας της Ισπανίας και της Ολλανδίας – καταδίκασαν την απόφαση, κάνοντας λόγο για «δικαστική υπερβολή».

Την προηγούμενη εβδομάδα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει σε δίκη τον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου με την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος. Κινδυνεύει με βαριά ποινή κάθειρξης εάν κριθεί ένοχος, ενώ βλέπει τις ελπίδες του να επιστρέψει μελλοντικά στην εξουσία να σβήνουν. Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου αρνείται όσα του καταλογίζουν και καταγγέλλει τη δίωξή του ως πολιτικά υποκινούμενη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

