Η Ρωσία θα αρχίσει την εκστρατεία της εαρινής επιστράτευσης η οποία θα αφορά 160.000 νέους ηλικίας από 18 έως 30 ετών, σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε σήμερα ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αριθμός μεγαλύτερος σε σχέση με τα δυο προηγούμενα χρόνια.

Ο στρατός δηλώνει ότι οι νέοι αυτοί νεοσύλλεκτοι δεν θα σταλούν στην Ουκρανία, χώρα στην οποία οι ρωσικές δυνάμεις επιτίθενται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η εκστρατεία αυτή διοργανώνεται δύο φορές τον χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο. Θα αρχίσει αύριο, Τρίτη, σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος και δημοσιεύτηκε σήμερα.

Σύμφωνα με το διάταγμα, "160.000" Ρώσοι πολίτες ηλικίας 18 έως 30 ετών θα κληθούν να υπηρετήσουν μεταξύ 1ης Απριλίου και 15ης Ιουλίου φέτος.

Η εαρινή εκστρατεία αφορούσε 150.000 νέους το 2024 και 147.000 το 2023, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass.

"Η προσεχής εκστρατεία επιστράτευσης δεν έχει καμιά σχέση με την ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία", δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση, χρησιμοποιώντας τον ευφημισμό που επιβλήθηκε για να περιγραφεί η επίθεση κατά της χώρας αυτής.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του γενικού επιτελείου, ο αντιναύαρχος Βλαντίμιρ Τσιμλιάνσκι, δήλωσε ότι οι κληθέντες δεν θα σταλούν στις ουκρανικές περιφέρειες όπου μάχεται ο ρωσικός στρατός.

Ούτε θα συμμετάσχουν "στα καθήκοντα της ειδικής επιχείρησης" δήλωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Το 2023 η Ρωσία υιοθέτησε νόμο που αυξάνει το όριο ηλικίας στρατολόγησης από 27 έως 30 ετών.

Η επίθεση στην Ουκρανία είχε οδηγήσει τις ρωσικές αρχές να διατάξουν επιστράτευση άνω των 300.000 ανθρώπων το φθινόπωρο του 2022. Πολλοί Ρώσοι είχαν εγκαταλείψει τότε τη χώρα, φοβούμενοι μην επιστρατευτούν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε μια εκεχειρία, την οποία το Κίεβο δέχτηκε υπό την πίεση της Ουάσινγκτον. Αλλά ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκλεισε την πόρτα σε μια άνευ όρων και άμεση εκεχειρία, και δέχτηκε μόνο ένα πολύ περιορισμένο μορατόριο το οποίο επίσης δεν έχει πραγματικό αντίκτυπο στις μάχες.

Η Ρωσία, η οποία έχει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης παρά τις πολλές σημαντικές ανθρώπινες απώλειες, κατηγορείται ότι θέλει να κερδίσει χρόνο για να επωφεληθεί από τη θέση της και να καταλάβει περισσότερα εδάφη.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

