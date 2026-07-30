Τα δικαιώματα επιβατών στην ΕΕ πριν κάθε ταξίδι

Ετοίμασες τις βαλίτσες σου και είναι όλα έτοιμα για το ταξίδι σου; Σε όσους από εσάς ξεκινάτε σύντομα τις καλοκαιρινές διακοπές σας ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να μην υπάρξει πρόβλημα που θα επηρεάσει τα ταξιδιωτικά σας σχέδια, αλλά αν τυχόν προκύψει, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ταξιδιωτικοί κανόνες της ΕΕ σας προστατεύουν σε πολλές περιπτώσεις. Ανεξάρτητα από το αν έχει ματαιωθεί η πτήση σου, αν έχει καθυστερήσει το τρένο σου ή αν έχεις χάσει τις αποσκευές σου στην κρουαζιέρα που έκανες, έχεις δικαίωμα να υποβάλεις καταγγελία με βάση τα δικαιώματα των επιβατών τα οποία ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ανεξάρτητα από το αν ταξιδεύεις προς την ΕΕ, εκτός ή εντός της ΕΕ, το τι μπορείς να διεκδικήσεις εξαρτάται από το είδος της μεταφοράς που χρησιμοποιείς, για παράδειγμα:

Απώλεια της πτήσης ανταπόκρισης, υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων στην πτήση σου, άρνηση επιβίβασης, το δρομολόγιο του τρένου ακυρώθηκε ή καθυστέρησε, το λεωφορείο ή πούλμαν σου φεύγει πριν από την προγραμματισμένη ώρα, η αποσκευή σου χάθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τραυματίστηκες στη θάλασσα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, υπάρχει μια τυποποιημένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις εάν χρειαστεί να υποβάλεις καταγγελία λόγω καθυστέρησης, ακύρωσης ή προβλημάτων με τις αποσκευές σου:

Επικοινώνησε με την ταξιδιωτική εταιρεία από την οποία αγόρασες το εισιτήριό σου, χρησιμοποιώντας το έντυπο καταγγελίας που παρέχει.

Εάν δε λάβεις απάντηση εντός 1 μηνός από τη σιδηροδρομική εταιρεία, εντός 2 μηνών από την αεροπορική εταιρεία ή το πλοίο μεταφοράς, εντός 3 μηνών από την εταιρεία λεωφορείων ή πούλμαν, ή αν δεν είσαι ικανοποιημένος/-η με την απάντηση, μπορείς να υποβάλεις καταγγελία στην αρμόδια εθνική αρχή της χώρας στην οποία προέκυψε το πρόβλημα.

Μπορείς πάντα να επικοινωνήσεις με το ευρωπαϊκό κέντρο καταναλωτών της χώρας σου για βοήθεια και συμβουλές σχετικά με προβλήματα που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών.

Εάν εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις προβλήματα με την καταγγελία σου, μπορείς επίσης να προσπαθήσεις να επιλύσεις τη διαφορά με εξωδικαστικές διαδικασίες ή με εξωδικαστικό όργανο επίλυσης διαφορών. Αυτή η μορφή επίλυσης διαφορών είναι διαθέσιμη μόνο για τους κατοίκους της ΕΕ.

Αν έχεις αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, έχεις δικαίωμα πρόσβασης σε αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο, πούλμαν ή πλοίο, όπως και όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες, καθώς και δικαίωμα δωρεάν βοήθειας στους τερματικούς σταθμούς και στο εσωτερικό των οχημάτων. Αν θεωρείς ότι τα δικαιώματά σου έχουν παραβιαστεί, ακολούθησε τις παραπάνω κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή καταγγελίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών παρέχονται παρακάτω.

Έχουν δρομολογηθεί περισσότερα μέτρα προστασίας

Τον Ιούλιο του 2026 η ΕΕ ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών —την πρώτη σημαντική αναθεώρηση των κανόνων αυτών σε περισσότερα από 20 έτη.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες θα καταστήσουν τα αεροπορικά ταξίδια απλούστερα και δικαιότερα για τους επιβάτες. Στους κανόνες αυτούς περιλαμβάνονται τα εξής:

Παιδιά κάτω των 12 ετών θα κάθονται δίπλα σε ενήλικα συνοδό χωρίς επιπλέον κόστος, σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτρεπόμενα όρια αποσκευών και τυχόν τέλη πριν από την κράτηση, ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες για την απαίτηση αποζημίωσης ή επιστροφής χρημάτων, καλύτερη υποστήριξη και μεταφορά με άλλη πτήση όταν οι πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν σημαντικά, καλύτερη προστασία για ταξίδια με ανταπόκριση, ισχυρότερα δικαιώματα για τους επιβάτες με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης προστασίας του εξοπλισμού κινητικότητας .

Οι νέοι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το επόμενο καλοκαίρι. Μέχρι τότε, μπορείτε να συνεχίσετε να επωφελείστε από τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

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