Ισραηλινά στρατεύματα κατέλαβαν τη Βουλή της Χαμάς - Ύψωσαν την ισραηλινή σημαία

Πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς, χθες ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ υποστήριξε ότι η Χαμάς «απώλεσε τον έλεγχο στη Γάζα» και πως οι μαχητές της «φεύγουν προς τα νότια».

Άμαχοι «λεηλατούν τις βάσεις της Χαμάς» και «δεν πιστεύουν πια την κυβέρνηση (σ.σ. της Χαμάς)» που ελέγχει τον παλαιστινιακό θύλακα ο οποίος σφυροκοπείται αδιάκοπα από το Ισραήλ, ανέφερε ο Γκάλαντ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε από πολλά τηλεοπτικά κανάλια.

Προς επίρρωση των δηλώσεων του Γκάλαντ, ο στρατός του Ισραήλ επελαύνει μέσα στην πόλη, καταλαμβάνοντας και καταστρέφοντας από άκρη σε άκρη τις βάσεις και τις δομές της Χαμάς.

Λίγο πριν από τις δηλώσεις του Γκάλαντ, ισραηλινοί στρατιώτες εδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται να έχουν καταλάβει το λεγόμενο «κοινοβούλιο της Χαμάς» στην πόλη της Γάζας και ύψωσαν την ισραηλινή σημαία.

Η Χαμάς δίνει 70 ομήρους για 5θήμερη κατάπαυση πυρός

Ίσως και ως ένδειξη της δύσκολης θέσης στην οποία έχει περιέλθει, η Χαμάς ανακοίνωσε χθες στην ομάδα των μεσολαβητών είναι έτοιμη να απελευθερώσει έως και 70 γυναίκες και παιδιά που κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, εφόσον κηρυχθεί πενθήμερη εκεχειρία, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ.

Η εκεχειρία θα πρέπει να περιλαμβάνει την κατάπαυση του πυρός και να επιτραπεί η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας παντού στη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι μια Ισραηλινή στρατιωτίνα που ήταν μεταξύ των ομήρων σκοτώθηκε στις 9 Νοεμβρίου από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Επιβεβαιώνει ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα την ταυτότητα στρατιωτίνας ομήρου της Χαμάς, μετά τη δημοσιοποίηση από τον ένοπλο βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος βίντεο που εικονίζει τη νεαρή αιχμάλωτη.

«Είμαστε στο πλευρό της οικογένειας Μαρσιάνο, η κόρη της οποίας, η Νόα, απήχθη βάρβαρα από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα περί τα μεσάνυχτα, επιβεβαιώνοντας έτσι –για πρώτη φορά– την ταυτότητας μιας από τους περίπου 240 ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

Το βράδυ χθες Δευτέρα, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς, δημοσιοποίησαν βίντεο στο οποίο η στρατιωτίνα διαβάζει μήνυμα στα εβραϊκά, αναφέροντας το όνομα και τον αριθμό στρατιωτικού μητρώου της και ότι είναι κρατούμενη στη Γάζα τέσσερις ημέρες.

«Αντιπρόσωπος του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) μετέβη στο σπίτι της οικογένειας (Μαρσιάνο) και την ενημέρωσε για τη δημοσιοποίηση του βίντεο», ανέφεραν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, κατηγορώντας της Χαμάς πως «συνεχίζει να ασκεί ψυχολογική τρομοκρατία και να συμπεριφέρεται με απάνθρωπο τρόπο (δίνοντας στη δημοσιότητα) φωτογραφίες και βίντεο των ομήρων».

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα (...) για να ξαναφέρουμε τους ομήρους στα σπίτια τους», προσέθεσαν στο κείμενο.

Ο ένοπλος βραχίονας της Χαμάς κατηγόρησε χθες τον ισραηλινό στρατό πως «αργοπορεί και αποφεύγει» να εκπληρώσει τους όρους που τού έθεσε σε διαπραγματεύσεις με μεσολάβηση του Κατάρ. Ακόμη, διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος να προχωρήσει στην απελευθέρωση 70 γυναικών και παιδιών υπό ομηρία στη Λωρίδα της Γάζας σε αντάλλαγμα για την κήρυξη πενθήμερης κατάπαυσης του πυρός και την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα, με ηχητικό μήνυμα του εκπροσώπου του Αμπού Ουμπέιντα μέσω Telegram.

