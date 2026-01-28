Οι Γάλλοι αγκυροβολήσανε στο λιμάνι της Μασσαλίας το σκιώδες δεξαμενόπλοιο "Grinch"

Tο δεξαμενόπλοιο πετρελαίου με την ονομασία "Grinch" - το οποίο αναχαιτίστηκε από το γαλλικό ναυτικό ως ύποπτο ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία και ότι ανήκει στη λεγόμενη «σκιώδη αρμάδα» που επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο παρά τις κυρώσεις - ακινητοποιήθηκε στο λιμάνι Marseille-Fos, σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μασσαλίας, την Τετάρτη.

Ο εισαγγελέας πρόσθεσε ότι ο Ινδός πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτηση από τις αρχές, αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος και του επετράπη να επιστρέψει στο πλοίο.

Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, το πλοίο είχε αποπλεύσει από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ στις αρχές Ιανουαρίου, πλέοντας υπό σημαία Κομορών.

Πηγή: skai.gr

