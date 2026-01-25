Οι γαλλικές αρχές έθεσαν υπό κράτηση τον Ινδό καπετάνιο ενός δεξαμενόπλοιου που θεωρείται ότι ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο», λίγες ημέρες μετά την κατάσχεση του πλοίου.

Την Πέμπτη, 22/1, το γαλλικό ναυτικό αναχαίτισε το δεξαμενόπλοιο με ονομασία Grinch, το οποίο, σύμφωνα με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, «υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και θεωρείται ότι έπλεε υπό ψευδή σημαία».

Το Grinch ταξίδευε στη Μεσόγειο Θάλασσα προερχόμενο από το ρωσικό αρκτικό λιμάνι του Μούρμανσκ. Πλέον είναι αγκυροβολημένο, υπό φρούρηση, σε λιμάνι της νότιας Γαλλίας κοντά στη Μασσαλία. Αν και η Μόσχα δεν έχει ακόμη σχολιάσει, ο Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι ο σκιώδης στόλος συμβάλλει στη «χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Το γραφείο της εισαγγελίας της Μασσαλίας ανέφερε ότι τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος – όλοι επίσης Ινδοί – «παραμένουν πάνω στο πλοίο», ενώ ο 58χρονος καπετάνιος τέθηκε υπό κράτηση.

«Η έρευνα αποσκοπεί στην επαλήθευση της εγκυρότητας της σημαίας που χρησιμοποιούσε το δεξαμενόπλοιο», ανέφεραν οι εισαγγελείς. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το πλοίο έπλεε υπό σημαία των Νήσων Κομόρες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν δημιουργηθεί ναυτικές και εναέριες ζώνες αποκλεισμού γύρω από το σημείο αγκυροβόλησης.

Ανακοινώνοντας την κατάσχεση την Πέμπτη, ο Μακρόν δήλωσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε το διεθνές δίκαιο και να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κυρώσεων».

Πολλές δυτικές χώρες επέβαλαν κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Νωρίτερα τον Ιανουάριο, οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις υποστήριξαν επιχείρηση των ΗΠΑ για την κατάσχεση ρωσικής σημαίας δεξαμενόπλοιου στον Ατλαντικό, το οποίο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, είχε παραβιάσει τις κυρώσεις μεταφέροντας πετρέλαιο για τη Βενεζουέλα και τη Ρωσία.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Γαλλία κατέσχεσε άλλο ένα δεξαμενόπλοιο που τελούσε υπό κυρώσεις, το Boracay, ανοιχτά της δυτικής ακτής της, πριν το απελευθερώσει λίγες ημέρες αργότερα.

Οι «σκιώδεις στόλοι» γίνονται όλο και πιο συνηθισμένοι, με τη Βενεζουέλα, το Ιράν και τη Ρωσία να κατηγορούνται ότι τους χρησιμοποιούν για να παρακάμπτουν τις κυρώσεις στο πετρέλαιο.

Η εταιρεία χρηματοοικονομικών πληροφοριών S&P Global εκτιμά ότι ένα στα πέντε δεξαμενόπλοια παγκοσμίως χρησιμοποιείται για τη λαθραία μεταφορά πετρελαίου από χώρες που τελούν υπό κυρώσεις.

