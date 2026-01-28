ΗΠΑ: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι

Οι πράκτορες της ICE που εμπλέκονται στον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι στη Μινεσότα τέθηκαν σε διοικητική άδεια, όπως επιβεβαίωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) στο CNN.

Πρόκειται για το τυπικό πρωτόκολλο που ακολουθείται όταν πράκτορες εμπλέκονται σε περιστατικά με πυροβολισμούς, ενώ συνεχίζονται οι εσωτερικές έρευνες για το περιστατικό.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων είχε επίσης δηλώσει νωρίτερα ότι η ενέργεια αυτή ήταν αναμενόμενη.

Οι πράκτορες της υπηρεσίας μετανάστευσης το Σάββατο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα τον Άλεξ Πρέτι, έναν νοσηλευτή της ΜΕΘ σε νοσοκομείο για βετεράνους, στη Μινεσότα.

Ήταν το δεύτερο θανατηφόρο περιστατικό αυτόν τον μήνα στη Μινεσότα με εμπλοκή πρακτόρων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, γεγονός που πυροδότησε κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων.



