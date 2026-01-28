Δανοί βετεράνοι πολέμου επέκριναν σήμερα την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη γιατί αφαίρεσε τις σημαίες της χώρας που είχαν τοποθετήσει μπροστά από το κτίριό της προς τιμήν των Δανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν.

Η πρεσβεία ανακάλεσε στη συνέχεια την απόφασή της, δηλώνοντας στα δανέζικα μέσα ενημέρωσης ότι δεν θα είχε αφαιρέσει τις σημαίες εάν είχε ενημερωθεί για την πρόθεση αυτής της πρωτοβουλίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την αγανάκτηση της Δανίας και άλλων συμμαχικών χωρών στις 22 Ιανουαρίου, δηλώνοντας ότι τα στρατεύματά τους «παρέμεναν λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου» κατά τη διάρκεια των 20 ετών της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν.

Σε απάντηση, 44 σημαίες της Δανίας που έφεραν τα ονόματα ισάριθμων Δανών πεσόντων στρατιωτών στο Αφγανιστάν, τοποθετήθηκαν την Τρίτη μέσα στα παρτέρια που υπάρχουν μπροστά από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κοπεγχάγη.

Ένα βίντεο που μεταδόθηκε από τα δανέζικα μέσα ενημέρωσης δείχνει το προσωπικό της πρεσβείας την ώρα που αφαιρεί τις σημαίες αυτές σήμερα το πρωί. Η πρεσβεία δήλωσε αρχικά στα δανέζικα μέσα ενημέρωσης ότι αφαίρεσε τις σημαίες γιατί είχαν τοποθετηθεί χωρίς συνεννόηση μαζί της.

NEW: A diplomatic controversy has erupted in Copenhagen after the U.S. Embassy removed 44 Danish flags honoring the 44 Danish soldiers killed during the war in Afghanistan.



The flags were placed by Danish veterans in flower boxes on a public road outside the U.S. Embassy,… pic.twitter.com/1aq5UG0k9p — GeoInsider (@InsiderGeo) January 28, 2026

Η απόφαση αυτή επικρίθηκε έντονα από τους εκπροσώπους των βετεράνων πολέμου.

«Επρόκειτο για μια άσκοπη ενέργεια γιατί θεωρήθηκε πρόκληση από πολλούς Δανούς», δήλωσε ο Κάρστεν Ράσμουσεν, πρόεδρος της δανέζικης Ένωσης Βετεράνων Πολέμου.

Πολλοί βετεράνοι πολέμου θεωρούν ότι οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ συνιστούν «προδοσία» για τους αδελφούς συμπολεμιστές τους.

Ο Γενς-Κρίστιαν Λούτκεν, ένας υπεύθυνος του δήμου της Κοπεγχάγης που εκπροσωπεί το Φιλελεύθερο Κόμμα (Venstre) χαρακτήρισε την απόφαση της πρεσβείας και την αμφισβήτηση των προσπαθειών των Δανών στρατιωτών στο Αφγανιστάν «τελείως απαράδεκτες».

«Πολεμήσαμε στο πλευρό των Αμερικανών στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και αλλού, και χάσαμε πολλούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν - κατά κεφαλήν, όσους και οι Αμερικανοί», δήλωσε το τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

Νέες σημαίες τοποθετήθηκαν τελικά μέσα στο μεγάλο παρτέρι σήμερα και η πρεσβεία δήλωσε στην εφημερίδα Berlingske ότι οι σημαίες παραμένουν εκεί.

«Αν ο Αμερικανός πρέσβης γνωρίζει απολύτως τί συμβαίνει στη Δανία, τότε θα καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Θα καταλάβει ότι αυτό μοιάζει με πρόκληση», αντέδρασε ο Ράσμουσεν στο Γαλλικό Πρακτορείο αναφερόμενος στην αρχική απόφαση της διπλωματικής αντιπροσωπείας να αφαιρέσει τις σημαίες.

Οι Δανοί βετεράνοι οργανώνουν σιωπηλή πορεία το Σάββατο στην Κοπεγχάγη για να διαμαρτυρηθούν για τις δηλώσεις του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

