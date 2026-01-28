Ένα βουβό, θλιμμένο τοπίο έχει σχηματιστεί στο σημείο του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία, εκεί όπου κόπηκε το νήμα της ζωής για επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.



Ο δρόμος, αν και δοσμένος πλέον ξανά στην κυκλοφορία, φέρει ακόμη νωπά τα σημάδια της φονικής σύγκρουσης.

​Όπως καταγράφει ο φακός του Orange Press Agency, στο οδόστρωμα και στο χωράφι δίπλα από την άσφαλτο, υπάρχουν ακόμη συντρίμμια και θραύσματα, μάρτυρες της σφοδρότητας της σύγκρουσης. Η γη στο πλάι του δρόμου είναι «οργωμένη», με βαθιά ίχνη στο χώμα που δείχνουν την πορεία που ακολούθησαν τα οχήματα, ενώ ένα ελαστικό παραμένει πεταμένο μερικά μέτρα μακριά μέσα στο χωράφι.​Μέσα σε αυτό το σκηνικό της καταστροφής, ραγίζει καρδιές το άτυπο μνημείο που έχει στηθεί πρόχειρα στο σημείο. Πάνω σε έναν ξύλινο σταυρό, έχει τοποθετηθεί ένα κασκόλ του ΠΑΟΚ και μια μαύρη φανέλα, σύμβολα της αγάπης των θυμάτων για την ομάδα τους. Στη βάση του, ανάμεσα στα χόρτα, κόκκινα κεράκια έχουν ανάψει στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών, μαζί με μηνύματα που άφησαν όσοι βρέθηκαν εκεί για να αποτίσουν φόρο τιμής.

