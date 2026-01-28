Ιστορική επίσκεψη Στάρμερ στο Πεκίνο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κιρ Στάρμερ γίνεται ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός σε οκτώ χρόνια που επισκέπτεται το Πεκίνο, με στόχο την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Κίνας.

Η τελευταία επίσκεψη Βρετανού πρωθυπουργού στο Πεκίνο ήταν τον Φεβρουάριο του 2018 υπό την Τερέζα Μέι, ενώ οι συντηρητικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν θεώρησαν τη σχέση των δύο χωρών «στον πάγο».

Παρά την επιθυμία για στενότερη συνεργασία, υπάρχουν αμφιθυμίες και αντιδράσεις σχετικά με κινδύνους ασφαλείας και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία επηρεάζουν την πολιτική στάση απέναντι στην Κίνα.

Αμφιθυμία και αντιδράσεις για τη σχέση Λονδίνου-Πεκίνου. Οι κίνδυνοι ασφαλείας και τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το βάρος εμπορικών και οικονομικών συμφερόντων.Πρόκειται όντως για μια ιστορική επίσκεψη: Ο Στάρμερ γίνεται ο πρώτος Βρετανός πρωθυπουργός, μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια, που επισκέπτεται το Πεκίνο. Η τελευταία επίσκεψη ήταν εκείνη τον Φεβρουάριο του 2018, υπό την Τερέζα Μέι.



Έπειτα, οι συντηρητικές κυβερνήσεις, όπως έχει δηλώσει και ο Εργατικός πρωθυπουργός Στάρμερ, έβαλαν τη σχέση των δύο χωρών «στον πάγο». Ο δικός του σκοπός είναι βέβαια ξεκάθαρος: στενότερες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Κίνα που θα ωφελήσουν το νησί του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι κυβερνητικές δηλώσεις και η επιφυλακτικότηταΤο αεροπλάνο του Στάρμερ έφτασε σήμερα στην κινεζική πρωτεύουσα στις 17:15 τοπική ώρα, μαζί με 60 ηγέτες του επιχειρηματικού αλλά και καλλιτεχνικού κόσμου. Λίγο πριν φτάσει ο Βρετανός πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, είχε δηλώσει ότι επιθυμεί «μια ολοκληρωμένη και συνεπή προσέγγιση στην Κίνα».Ο ίδιος, η κυβέρνησή του, οι αντίπαλοί του και απλοί παρατηρητές και αναλυτές της σχέσης Λονδίνου-Πεκίνου, η οποία πάει και πάλι να ανθίσει, αναγνωρίζουν όμως βασικούς κινδύνους και βρίσκονται μετέωροι μεταξύ θετικού και αρνητικού αντίκτυπου.Πολύ απλά, από τη μία το μέγεθος και η δύναμη της Κίνας δεν γίνεται να αγνοηθούν, ειδικά εν μέσω εμπορικών απειλών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και από την άλλη η κυβερνητική ομάδα χρησιμοποιεί κινητά προσωρινής χρήσης, γνωστά ως «burner phones», προσωρινά email αλλά και παραδοσιακά σημειωματάρια, στην επίσκεψη αυτή, υπό τον φόβο κατασκοπείας.Καθοριστική η έγκριση της κινεζικής πρεσβείας στο ΛονδίνοΑυτή την εβδομάδα, η Telegraph αποκάλυψε ότι το διάστημα 2021-2024 η Κίνα χάκαρε τα τηλέφωνα κάποιων από τους πιο στενούς συνεργάτες του Μπόρις Τζόνσον, της Λιζ Τρας και του Ρίσι Σούνακ.Στο σήμερα, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής επιτροπής πληροφοριών και ασφαλείας, Κίβαν Τζόουνς, επεσήμανε ότι «μεταξύ άλλων πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σχετικά με τις απειλές ασφαλείας που θέτει αυτή η σχέση», αν και πρόσθεσε ότι το ταξίδι αυτό αποτελεί «ευκαιρία» για τον Στάρμερ.Παράλληλα, η υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ δήλωσε στο ραδιόφωνο του BBC ότι η κυβέρνηση είναι «αρκετά ξεκάθαρη» στη σχέση της με την Κίνα, τονίζοντας ότι «η εθνική ασφάλεια της χώρας μας θα έρχεται πάντα πρώτη».Την ίδια ώρα, οι Times υποστηρίζουν ότι το ταξίδι πήρε το «πράσινο φως» μετά την έγκριση δημιουργίας της μεγακινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο, κάτι που ξεκαθαρίζει τόσο την τακτική όσο και την ιδιοτέλεια του Πεκίνου.Σε αυτό το κλίμα, γράφοντας κείμενο στη βρετανική Telegraph, η αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κέιμι Μπέιντενοκ κατηγόρησε τον Στάρμερ πως «υποκλίνεται στην Κίνα».Η ατζέντα της επίσκεψηςΗ επίσκεψη του σερ Κιρ Στάρμερ θα διαρκέσει τρεις ημέρες και αύριο, Πέμπτη, είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Βρετανού πρωθυπουργού με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ.Μαζί του στο ταξίδι έχει 60 ηγέτες του επιχειρηματικού και καλλιτεχνικού κόσμου, από την Barclays και τη Jaguar Land Rover μέχρι την HSBC και τη Royal Shakespeare Company. Εκτός από τον πρόεδρο της Κίνας, θα συναντήσει και Κινέζους επιχειρηματίες, ενώ θα ταξιδέψει προς τη Σανγκάη, η οποία αποτελεί τον κύριο οικονομικό κόμβο της Κίνας.Λίγο πριν από την επίσκεψη, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας γράφουν ότι «ο αμοιβαίος σεβασμός και μια ρεαλιστική συνεργασία» μπορούν να δώσουν λύση στις διαφορές που, αντικειμενικά, έχουν οι δύο χώρες.Πάντως, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης, οι βρετανικές εξαγωγές προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά 6,4%, στα 22,6 δισεκατομμύρια, το διάστημα από τα μέσα του 2024 έως το 2025, ανατρέποντας την πτώση που είχε καταγραφεί έναν χρόνο πριν.

