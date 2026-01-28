Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες τις επόμενες τρεις εβδομάδες λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και των εντατικών ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.

Παρά την πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες που οδήγησαν σε τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, η Μόσχα συνεχίζει να εντείνει τις επιδρομές μακριά από το μέτωπο στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν θερμοκρασίες που θα πέσουν έως τους -20 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της βόρειας και ανατολικής Ουκρανίας την επόμενη εβδομάδα.

Δύσκολες εβδομάδες προβλέπονται για τον ουκρανικό λαό, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πρωτοφανή κύματα χαμηλών θερμοκρασιών και εντατικοποιημένες ρωσικές επιθέσεις κατά των ενεργειακών της υποδομών. Τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση έχουν ήδη αφήσει εκατομμύρια κατοίκους χωρίς βασικές υπηρεσίες, την ώρα που η ουκρανική κυβέρνηση προειδοποιεί για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης τις ερχόμενες εβδομάδες.

Παρά τη σχετική πρόοδο που έχει σημειωθεί στις "ειρηνευτικές συνομιλίες", για πρώτη φορά σε επίπεδο τριμερών διαπραγματεύσεων Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ, η Μόσχα έχει κλιμακώσει τις επιδρομές της μακριά από την πρώτη γραμμή, επεκτείνοντας τις επιθέσεις της στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων επισημαίνουν ότι ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει έως τους -20 βαθμούς Κελσίου στην βόρεια και ανατολική Ουκρανία, επιτείνοντας περαιτέρω τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών.

Σαρωτικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση

Η "ενεργειακή κρίση" φαίνεται να βαθαίνει. Από την αρχή του έτους, επανειλημμένες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones άφησαν περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες στο Κίεβο χωρίς ρεύμα, ενώ 6.000 πολυκατοικίες στερούνται θέρμανσης. Αν και έχουν σημειωθεί πρόοδοι στις επισκευές, περίπου 700 πολυκατοικίες παραμένουν ακόμη χωρίς τη βασική αυτή υπηρεσία.

Παρόμοια κατάσταση καταγράφεται και σε άλλες περιοχές, όπως το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ και το Σούμι, όπου οι συχνές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές επιβάλλουν περιορισμούς στον βιομηχανικό τομέα και διακοπές ρεύματος στους καταναλωτές.

Έκκληση για ενεργειακή κατάπαυση πυρός

Οι ουκρανικές αρχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι επιθέσεις στο σύστημα μεταφοράς ενέργειας και στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου έχουν εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα της πλήρους ρωσικής εισβολής, που διαρκεί από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο επικεφαλής της ιδιωτικής εταιρείας παραγωγής ενέργειας DTEK, σε δηλώσεις του στο Reuters, προειδοποίησε πρόσφατα για το ενδεχόμενο "ανθρωπιστικής καταστροφής", ενώ ζήτησε και επίσημα κατάπαυση πυρός στους ενεργειακούς σταθμούς. Παράλληλα, το Κίεβο προχώρησε σε στοχοποίηση ρωσικών εγκαταστάσεων πετρελαίου, στοχεύοντας στη μείωση των κρατικών εσόδων της Ρωσίας που αξιοποιούνται για τη συνέχιση του πολέμου.

Ηλιακή ενέργεια και το ενεργειακό έλλειμμα

Ελπιδοφόρο στοιχείο στην προσπάθεια ενεργειακής ενίσχυσης της Ουκρανίας αποτελεί η επέκταση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την ένωση παραγωγών ηλιακής ενέργειας, κατά το προηγούμενο έτος προστέθηκαν συστήματα συνολικής ισχύος 1,5 GW, με αποτέλεσμα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να ξεπεράσει τα 8,5 GW, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών συστημάτων.

Ωστόσο, η παραγωγή παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με τις καιρικές συνθήκες, ενώ ο συνολικός όγκος της ισχύος αυτών των εγκαταστάσεων υπερβαίνει και την ισχύ των τριών πυρηνικών εργοστασίων που ελέγχει η Ουκρανία (7,7 GW). Το γεγονός αυτό βοήθησε σημαντικά κατά τις επισκευές του περασμένου καλοκαιριού, αν και φέτος η κάλυψη των αναγκών παραμένει ελλιπής.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πρόσφατα ότι το κατεστραμμένο ενεργειακό δίκτυο μπορεί να καλύψει μόλις το 60% της ζήτησης κατά τον φετινό χειμώνα, με διαθέσιμη ισχύ στα 11 GW, έναντι των απαιτούμενων 18 GW.

Οι ουκρανικές αρχές συνεχίζουν να εξισορροπούν την κατάσταση μέσω αύξησης των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΕ και επιβολής "προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος" σε πληττόμενες περιοχές, ενώ οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αποτελέσουν μεγάλο δοκιμασία για την ανθεκτικότητα της χώρας και των κατοίκων της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.