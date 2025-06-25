Οι αρχές του Ιράν απαγχονίζουν τρεις άνδρες για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ

Οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν δι’ απαγχονισμού σήμερα τρεις άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για συνεργασία με την υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, τη Μοσάντ, και τη λαθραία εισαγωγή υλικού το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να διαπραχθεί στοχευμένη δολοφονία στη χώρα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο του δικαστικού συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

