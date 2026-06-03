Ιταλία: Ξένοι εργάτες «δούλοι» με εποπτεία της μαφίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τρεις Αφγανοί μετανάστες και ένας Πακιστανός έχασαν τη ζωή τους καίγοντας ζωντανοί μέσα σε βαν στην Αμεντολάρα της Καλαβρίας, στην Ιταλία, όπου δούλευαν σε αγροτικές καλλιέργειες.

Οι δράστες, δύο Πακιστανοί που συνελήφθησαν χάρη σε κάμερες ασφαλείας, έκλεισαν τις πόρτες του οχήματος και έριξαν βενζίνη πριν το πυρπολήσουν.

Οι δράστες συνεργάζονταν με τη μαφία της Καλαβρίας, Ντράγκετα, εκμεταλλευόμενοι τους μετανάστες ως εργάτες σε συνθήκες δουλεμπορίας και καταπίεσης.

Στην Ιταλία η εκμετάλλευση των μεταναστών έχει δημιουργήσει μία απάνθρωπη πραγματικότητα. Εκεί χιλιάδες μετανάστες γίνονται θύματα εκμετάλλευσης από τους «δουλεμπόρους της τρίτης χιλιετίας».Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Το φαινόμενο ήταν αρκετά γνωστό, όχι όμως σε όλη την τραγική του διάσταση. Στην Ιταλία η εκμετάλλευση των μεταναστών έχει δημιουργήσει μια απάνθρωπη πραγματικότητα, χωρίς προηγούμενο. Στην Αμεντολάρα της Καλαβρίας, τρεις Αφγανοί μετανάστες και ένας Πακιστανός κάηκαν ζωντανοί μέσα στο βαν που έπρεπε να τους μεταφέρει στα χωράφια της περιοχής όπου δούλευαν αδιάκοπα, σε καλλιέργειες με φράουλες και νεκταρίνια.

Πηγή: Deutsche Welle

Τρεις άνδρες τους έκλεισαν μέσα στο όχημα και κρατώντας τις πόρτες κλειστές, έριξαν βενζίνη και τους πυρπόλησαν. Χάρη στις κάμερες ασφαλείας του πρατηρίου βενζίνης όπου έγινε η εκτέλεση, μπόρεσαν να εντοπισθούν και να συλληφθούν οι δύο εκ των δραστών. Πρόκειται για Πακιστανούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους εργάτες, σε συνέργεια και άμεση επαφή με την μαφία της Καλαβρίας, την Ντράγκετα.Ένας πέμπτος εργάτης, ο οποίος έσπασε το παράθυρο του βαν και κατάφερε να σωθεί, κατέθεσε στους ανακριτές πως όσοι εργάζονται στις καλλιέργειες της περιοχής δεν λαμβάνουν καμία απολύτως αμοιβή. Οι «δουλέμποροι της τρίτης χιλιετίας» τους δίνουν μόνο φαγητό και στέγη, σε ημι-εγκαταλελειμμένες αγροικίες. Η εκτέλεση της Αμεντολάρα οργανώθηκε για να τιμωρηθούν οι εργάτες, επειδή δεν ήθελαν να πληρώσουν ακόμα και για τη μεταφορά τους από το σπίτι μέχρι τα χωράφια.Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικόΔεν πρόκειται, δυστυχώς, για μεμονωμένο γεγονός. Χιλιάδες Πακιστανοί, Ινδοί, Αφγανοί κινούνται μεταξύ Σικελίας, Καλαβρίας και Απουλίας, με την ελπίδα να μπορέσουν να κερδίσουν ένα κομμάτι ψωμί. Μαζεύουν φράουλες, ελιές, πορτοκάλια και βερίκοκα. Σύμφωνα με τα ιταλικά συνδικάτα, λιγότερο από το ένα τρίτο έχει υπογράψει μια κάποια νόμιμη συμφωνία. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αναγκασμένοι να δεχθούν τη μαύρη εργασία που τους προσφέρεται, κερδίζοντας – όταν καταφέρνουν να πληρωθούν – γύρω στα δεκαπέντε ευρώ την ημέρα, από τα οποία υποχρεούνται να πληρώνουν και τη μεταφορά από το σπίτι στου αγρούς.Όλοι γνωρίζουν τις ακραίες αυτές συνθήκες, αλλά οι περισσότεροι κάνουν ότι δεν ξέρουν. Διότι έτσι εξυπηρετείται η τοπική γεωργική παραγωγή, έστω και αν αγνοούνται βασικά εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. Και όποιος αντιδρά, τιμωρείται.Αυτό δεν συμβαίνει, βέβαια, μόνο στον Νότο. Τεράστια αίσθηση έχει προκαλέσει στο Μιλάνο υπόθεση που συνδέεται με την οικοδόμηση του νέου αμερικανικού προξενείου της ιταλικής συμπρωτεύουσας. Σχεδόν τετρακόσιοι Ινδοί εργάτες, ανασφάλιστοι, λάμβαναν σύμφωνα με τους εισαγγελείς περίπου δύο ευρώ την ώρα. Είχαν δώσει περίπου 5.000 ευρώ σε μεσάζοντες για να μπορέσουν να πάρουν βίζα και στη συνέχεια τους ζητούσαν κι άλλα χρήματα, για στέγη και φαγητό στο Μιλάνο. Στο τέλος, τους έμεναν στο χέρι μόνο 300 ευρώ τον μήνα. Οι εισαγγελείς ζήτησαν να τεθεί υπό δικαστικό έλεγχο η εταιρία Caddel Construction - η οποία είχε αναλάβει το όλο έργο - διότι θεωρούν ότι, με την όλη στάση της, αποδέχθηκε την εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.