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Συντριβή ελικοπτέρου του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού στη νοτιοδυτική Αγγλία: 3 νεκροί - Δείτε βίντεο

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι 3 μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης ελικοπτέρου», δήλωσε εκπρόσωπος του Ναυτικού

UPDATE: 16:16
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Ελικόπτερο

Τρία μέλη του πληρώματος του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το Υπουργείο Άμυνας.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης ελικοπτέρου, λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 3 Ιουνίου, κοντά στο Σούρτον του Ντέβον», δήλωσε εκπρόσωπος του Ναυτικού.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αγγλία συντριβή ελικοπτέρου
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