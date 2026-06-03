Τρία μέλη του πληρώματος του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου στη νοτιοδυτική Αγγλία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το Υπουργείο Άμυνας.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε ότι τρία μέλη του Βασιλικού Ναυτικού έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης ελικοπτέρου, λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης 3 Ιουνίου, κοντά στο Σούρτον του Ντέβον», δήλωσε εκπρόσωπος του Ναυτικού.

A Royal Navy helicopter (AgustaWestland Merlin HC4, tail number ZJ119) has crashed into a field at Sourton Down near the A30 in Devon, triggering a large emergency response and local road closures, with the MOD confirming as investigators probe the early‑morning crash. #UK https://t.co/rPfHUumIwp pic.twitter.com/oW1vexxhr9 — GeoTechWar (@geotechwar) June 3, 2026

It is with deep sadness that we can confirm three members of the Royal Navy have died during a helicopter training exercise on Wednesday 3 June near Sourton, Devon. pic.twitter.com/rbPBmHZvOu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 3, 2026

Πηγή: skai.gr

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