Άνδρας καταδικασμένος στην εσχάτη των ποινών εκτελέστηκε χθες Τρίτη με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες στη Φλόριντα, στον Νότο των ΗΠΑ.

Ο Τόμας Γκουντίνας, 51 ετών, καταδικάστηκε για τον βιασμό και τον φόνο της Μισέλ Μακγκράθ το 1994.

Άλλος άνδρας, ο Ρίτσαρντ Τζόρνταν, 79 ετών, αναμένεται να θανατωθεί σήμερα στην πολιτεία του Μισισιπή, επίσης με ένεση, έπειτα από 48 χρόνια που παρέμεινε στη φυλακή εν αναμονή της εκτέλεσής του.

Του επιβλήθηκε η θανατική ποινή για την απαγωγή και τον φόνο το 1976 με θύμα την Εντουίνα Μάρτερ, 34 ετών, σύζυγο τραπεζίτη.

Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση που θα γίνει στην πολιτεία του Μισισιπή έπειτα από δυόμισι χρόνια — η προηγούμενη έγινε τον Δεκέμβριο του 2022.

Συνολικά, στις ΗΠΑ έχουν γίνει 24 εκτελέσεις από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς.

Οι 19 έγιναν με ενέσιμες θανατηφόρες χημικές ουσίες, τρεις –δύο στην Αλαμπάμα, μια στη Λουιζιάνα– με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, πολύ αμφιλεγόμενη μέθοδο που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου», κι άλλες δυο από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Σε άλλες τρεις –Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια– εφαρμόζεται μορατόριουμ στην εφαρμογή της με αποφάσεις των κυβερνητών τους.

