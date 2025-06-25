Δικαστήριο στο Σαλβαδόρ διέταξε χθες Τρίτη να παραμείνει προφυλακισμένος ο δικηγόρος και συνταγματολόγος Ενρίκε Ανάγια, σφοδρός επικριτής του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε, σε βάρος του οποίου η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για ξέπλυμα χρήματος και συνελήφθη στις αρχές του μήνα.

Ο ποινικολόγος, 61 ετών, είναι ανάμεσα στους επικριτές του αρχηγού του κράτους Μπουκέλε που συνελήφθησαν τις τελευταίες εβδομάδες με ποικίλες κατηγορίες.

Η υπεράσπισή του διατρανώνει την αθωότητά του.

«Δυστυχώς, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περιμέναμε» και «ο Ενρίκε θα παραμείνει υπό κράτηση», συνόψισε ο συνήγορος Χάιμε Κιντανίγια έπειτα από προδικασία χθες σε δικαστήριο της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ.

Οι λεπτομέρειες για την υπόθεση σε βάρος του κ. Ανάγια, ο οποίος είναι διαβητικός, καλύπτονται από απόλυτη μυστικότητα, είναι σφραγισμένες από την εισαγγελία, κατά συνέπεια είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να αντικρουστούν, τόνισε ο συνήγορος, σημειώνοντας πως έχει σκοπό να ασκήσει έφεση στην απόφαση να παραμείνει προφυλακισμένος ο εντολέας του.

Η εισαγγελία θα συνεχίσει την έρευνά της σε βάρος του συνταγματολόγου προτού το δικαστήριο αποφασίσει αν θα προσαχθεί σε δίκη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανακοίνωσε το Σάββατο πως δέχτηκε να εξετάσει προσφυγή habeas corpus του νομικού, αναγνωρίζοντας την παραβίαση «των δικαιωμάτων του στην υγεία και στην υπεράσπιση».

Ο κ. Ανάγια, που είναι επίσης χρονικογράφος και αναλυτής, επικρίνει τις ενέργειες της κυβέρνησης, ιδίως στο πεδίο της ασφάλειας, όπως και την επανεκλογή με χαρακτηριστική άνεση το 2024 του Ναγίμπ Μπουκέλε στην προεδρία — η υποψηφιότητά του εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο μολονότι το Σύνταγμα προέβλεπε ρητώς πως η προεδρική θητεία δεν ασκείται παρά για μια φορά.

Τις τελευταίες εβδομάδες, άλλες τέσσερις προσωπικότητες που έχουν επικρίνει τον πρόεδρο Μπουκέλε συνελήφθησαν στο Σαλβαδόρ, ανάμεσά τους αγωνιστές για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόροι, όπως η Ρουθ Λόπες, της μη κυβερνητικής οργάνωσης Cristosal, η οποία είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό.

Ο κ. Μπουκέλε, ο «κουλ δικτάτορας» όπως έχει αυτοχαρακτηριστεί σαρκαστικά στο παρελθόν, επανεξελέγη πρόεδρος τον Φεβρουάριο του 2024 χάρη κυρίως στην τεράστια δημοτικότητα που του χάρισε ο «πόλεμος» που κήρυξε στις συμμορίες, με αποτέλεσμα πάνω απ’ όλα τη θεαματική μείωση του δείκτη των ανθρωποκτονιών στη χώρα της κεντρικής Αμερικής. Όμως ΜΚΟ επικρίνουν τις μεθόδους του, επισημαίνοντας πως φυλακίστηκαν χιλιάδες αθώοι άδικα και πολλοί εξ αυτών πέθαναν υπό κράτηση.

