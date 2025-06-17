Το Ιράν έχει συλλάβει δεκάδες άτομα ως ύποπτα για κατασκοπεία καθώς στη χώρα επικρατεί παράνοια για την διείσδυση της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Από την Παρασκευή που ξεκίνησαν τα ισραηλινά πλήγματα, 28 άτομα στην Τεχεράνη έχουν συλληφθεί και κατηγορούνται ότι κατασκοπεύουν τη χώρα για λογαριασμό του Ισραήλ, ενώ τη Δευτέρα, ένας άνδρας που συνελήφθη με αυτή την κατηγορία πριν από δύο χρόνια, απαγχονίστηκε, κάτι που φάνηκε να αποτελεί μήνυμα προς κάθε επίδοξο συνεργάτη των Ισραηλινών.

Το ιρανικό καθεστώς έχει επίσης συλλάβει δεκάδες άτομα σε ολόκληρη τη χώρα επειδή φέρονται να μοιράζονται στο διαδίκτυο άρθρα «υπέρ του σιωνιστικού καθεστώτος» - κατηγορώντας τους ότι διαταράσσουν την «ψυχολογική ασφάλεια της κοινωνίας». Μεταξύ αυτών είναι και 60 άτομα από το Ισφαχάν, όπου το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει βάλει στο στόχαστρο μια πυρηνική εγκατάσταση.

Το κύμα συλλήψεων έρχεται καθώς η Τεχεράνη έχει πληγεί σοβαρά από την αποκάλυψη ότι πράκτορες της Μοσάντ πήγαν λαθραία όπλα στο Ιράν πριν από την πρωτοφανή επίθεση του Ισραήλ και τα χρησιμοποίησαν για να στοχεύσουν τη χώρα εκ των έσω.

Υπάρχει μεγάλο κύμα υποψίας ειδικά από όταν το υπουργείο πληροφοριών ζήτησε από τους πολίτες να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες ενώ εξέδωσε και οδηγίες για το πώς να εντοπίζουν συνεργάτες του Ισραήλ, σύμφωνα με το CNN.

Σε ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί με αγνώστους που φορούν μάσκες ή γυαλιά, οδηγούν φορτηγά και μεταφέρουν μεγάλες τσάντες ή βιντεοσκοπούν γύρω από στρατιωτικές, βιομηχανικές ή κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, η κρατική εφημερίδα Nour News δημοσίευσε μια αφίσα με οδηγίες στην οποία αναφέρει πως οι ύποπτοι για κατασκοπεία μπορεί να φορούν «μάσκες, καπέλα και γυαλιά ηλίου, ακόμη και τη νύχτα» και να λαμβάνουν «συχνές παραδόσεις δεμάτων με κούριερ».

Η αφίσα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν «ασυνήθιστους ήχους από το εσωτερικό του σπιτιού, όπως κραυγές, ήχο μεταλλικού εξοπλισμού, συνεχή χτυπήματα», ενώ επισημαίνει ως ύποπτα και τα «σπίτια με κουρτίνες τραβηγμένες ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Όπως δήλωσαν δημοσιογράφοι από το Ιράν στο CNN, τους έχει απαγορευτεί και να βγάζουν φωτογραφίες στο δρόμο.

Οι φόβοι για ισραηλινή διείσδυση δείχνουν πόσο ανήσυχη είναι η απομονωμένη είναι η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Για λόγους προστασίας, οι Basij, η παραστρατιωτική πτέρυγα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, κάνουν νυχτερινές περιπολίες για να αυξήσουν την «επιτήρηση» στον απόηχο της ισραηλινής διείσδυσης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ιράν με δήλωσή του προέτρεψε τους «προδότες» να εμφανιστούν, υπονοώντας πως όσοι συνειδητοποίησαν ότι είχαν «εξαπατηθεί από τον εχθρό» μπορεί να τύχουν πιο επιεικούς χειρισμούς και να «τιμηθούν» από το Ιράν - ενώ όσοι πιάστηκαν θα τιμωρηθούν σκληρά για παραδειγματισμό.

Ο επικεφαλής του δικαστικού σώματος του Ιράν ζήτησε επίσης την «ταχεία» τιμωρία όσων κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ.

Η παράνοια που επικρατεί στο Ιράν έρχεται την ώρα που έρχονται στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση της Μοσάντ που πήγε λαθραία όπλα στο Ιράν.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, οι πράκτορες δημιούργησαν μια βάση για την εκτόξευση εκρηκτικών drones μέσα στο Ιράν και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν αυτά τα drones για να στοχεύσουν εκτοξευτές πυραύλων κοντά στην Τεχεράνη.

Όπλα ακριβείας εισήχθησαν επίσης λαθραία, λένε, και χρησιμοποιήθηκαν για να στοχεύσουν πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος, ανοίγοντας το δρόμο για την Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ να πραγματοποιήσει περισσότερα από 100 πλήγματα με πάνω από 200 αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε η Μοσάντ στο Ιράν φέρεται επίσης να έδωσαν στην Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ τη δυνατότητα να στοχεύσει -με ακρίβεια- ανώτερους Ιρανούς διοικητές και επιστήμονες.

Έκτοτε, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση κατέσχεσε εξοπλισμό που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης -συμπεριλαμβανομένων 200 κιλών εκρηκτικών, πολλών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εκτοξευτών και εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή drones- στην πόλη Ρέι στην επαρχία της Τεχεράνης.

