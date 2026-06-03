Γιουβέντους: Αποχωρεί ο Βλάχοβιτς, ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες

Κυκλοφορεί ελεύθερος και σίγουρα θα είναι περιζήτητος! Ο λόγος για τον Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους και από την 1η Ιουλίου θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με αρκετούς συλλόγους να αναμένεται να ενδιαφερθούν.

Στην πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του Σέρβου στράικερ και των ανθρώπων της Γηραιάς Κυρίας δεν υπήρξε συμφωνία, με τις δύο πλευρές να έρχονται ουσιαστικά πλέον σε οριστική ρήξη!

Αυτό σημαίνει πως οι δρόμοι τους θα χωρίσουν, με τους «μπιανκονέρι» να αναζητούν τον επόμενο σέντερ φορ και τον Βλάχοβιτς τη νέα του ομάδα.

O διεθνής στράικερ αγωνιζόταν εδώ και μια τετραετία στη Γιουβέντους, η οποία είχε πληρώσει το ποσό των 85 εκατ. ευρώ στη Φιορεντίνα. Κατέγραψε 168 εμφανίσεις, σκοράροντας 68 γκολ ενώ είχε και 16 ασίστ. Οι αριθμοί αυτοί σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εντυπωσιακοί και λογικά η Γιούβε μπορεί να βρει καλύτερο παίκτη στη θέση του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.