Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επισκέφθηκε τη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας «Ποσειδώνια» και τόνισε πως "ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο".

Τη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας, «Ποσειδώνια», επισκέφθηκε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης και σε δηλώσεις του υπογράμμισε πως για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, «ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο».

Ωστόσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε πως θα πρέπει να προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νηολογίου. «Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου.

Και βέβαια εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που θα καταργήσει την γραφειοκρατία και διαδικασίες οι οποίες είναι περιττές. Έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο», πρόσθεσε.

Σημείωσε δε την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα, με στήριξη των εκπαιδευτικών ναυτικών σχολών.

«Πρέπει να δώσουμε προοπτική στη ναυτιλία γιατί είναι ένας από του σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό» κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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