Η δικαιοσύνη στο Ιράν ανακοίνωσε τον απαγχονισμό σήμερα ενός άνδρα ο οποίος είχε συλληφθεί το 2023 με την κατηγορία ότι είναι πράκτορας της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας Πληροφοριών εξωτερικού, κατά την τέταρτη ημέρα ανταλλαγής πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

«Ο Εσμαΐλ Φεκρί, πράκτορας της Μοσάντ που κρίθηκε ένοχος για τα εγκλήματα της διαφθοράς επί της γης και του μοχαρεμπέ (σ.σ. πολέμου ενάντια στον Θεό), απαγχονίστηκε έπειτα από δικαστική διαδικασία», μετέδωσε το πρακτορείο Mizan Online.

Πρόκειται για την τρίτη εκτέλεση προσώπου που καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες Κυριακή ότι η αστυνομία της επαρχίας Αλμπόρζ, δυτικά της Τεχεράνης, συνέλαβε δύο ανθρώπους που φέρονται να είχαν σχέσεις με τη Μοσάντ.

Λίγες ώρες αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε τη σύλληψη δύο πολιτών του, που φέρονται να συνεργάζονταν με τις ιρανικές υπηρεσίες Πληροφοριών.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας στο Ιράν, ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ, ζήτησε σήμερα να γίνονται με γοργές διαδικασίες οι δίκες των προσώπων που κατηγορούνται για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ.

«Αν κάποιος συλληφθεί επειδή έχει σχέσεις με το σιωνιστικό καθεστώς και επειδή συνεργάστηκε μαζί του, η δίκη του και η καταδίκη του θα πρέπει να γίνονται πολύ γρήγορα, σύμφωνα με τον νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες πολέμου», τόνισε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Εζεΐ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Πηγή: skai.gr

