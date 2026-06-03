Επίσημα στην ΑΕΚ ο Ολεξάντρ Ζουμπκόφ

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ είναι πια και με τη βούλα παίκτης της ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αφού δεσμεύτηκε με την ελληνική ομάδα έως και το 2030.

Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός ήθελε ν' αποχωρήσει από την Τραμπζονσπόρ, στην οποία είχε μετακινηθεί στις αρχές του 2025 και με τις κινήσεις του Ριμπάλτα, η Ένωση κατάφερε να τον κάνει δικό της με ένα ποσό κοντά στα 4.000.000 ευρώ (συν μπόνους επίτευξης στόχων 500.000 ευρώ). Τεράστια επιτυχία για την ΠΑΕ το ότι αγόρασε τον ποδοσφαιριστή στα 2/3 της χρηματιστηριακής του αξίας, χάρη στις γνωριμίες του Ριμπάλτα και τον άνθρωπο ο οποίος του «σφύριξε» ότι ο Ουκρανός θέλει να φύγει από την Τραπεζούντα.

Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα, τον υποδέχθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος στα γραφεία του συλλόγου και η μεταγραφή ολοκληρώθηκε με ταχύτατες διαδικασίες. Η ΑΕΚ πλέον κινείται στην αγορά για ένα στόπερ, ένα «εξάρι» και ένα ακόμη επιθετικό χαφ, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις θα αποκτηθούν παίκτες αν υπάρξει κάποια ευκαιρία ή αν πουληθεί ποδοσφαιριστής, ενώ δεν αποκλείεται να αποκτηθεί ένας ακόμη πιτσιρικάς Έλληνας για το Κύπελλο Ελλάδας.

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