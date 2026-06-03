Θεσσαλονίκη: Ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμούς

Ένα σοβαρό περιστατικό ερευνούν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ στην περιοχή της Τούμπας, όπου δύο αδέρφια είχαν συνάντηση με έναν άνδρα προκειμένου να επιλύσουν οικονομικές διαφορές. Ο άνδρας πήγε στο ραντεβού μαζί με άλλα άτομα, συγκροτώντας ομάδα 10 περίπου ατόμων. Αρχικά τα δύο αδέρφια και η ομάδα των άλλων ατόμων λογομάχησαν ενώ στη συνέχεια τα πράγματα ξέφυγαν και πιάστηκαν στα χέρια.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ένας από την ομάδα των 10 ατόμων έβγαλε όπλο και πυροβόλησε στον αέρα, ενώ κάποιος άλλος χτύπησε τον έναν από τα δύο αδέρφια.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο αποκλείοντας την περιοχή ενώ από το σημείο περισυνελέγη και ένας κάλυκας ο οποίος θα αποσταλεί για βαλλιστική εξέταση.

Ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”. Οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει ταυτοποίησει έναν άνδρα από την ομάδα των 10 ατόμων. Το περιστατικό κατήγγειλε στις Αρχές ένας 58χρονος ο οποίος έχει συγγενική σχέση με τα δύο αδέρφια.

Πηγή: Thestival.gr

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