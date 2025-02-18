Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκεται η Ευρώπη η οποία καλείται να αποφασίσει εάν θα συνεχίσει να πορεύεται υπό την αμερικανική ομπρέλα ή εάν θα επιδιώξει να χαράξει μια ανεξάρτητη στρατηγική για την ασφάλειά της που θα της επιτρέψει να διαμορφώσει το δικό της μέλλον.

Σε αυτό το κλίμα διεξήχθη τη Δευτέρα η άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι με ζητούμενο το ενιαίο μέτωπο απέναντι στη στρατηγική Τραμπ και ενόψει της σημερινής συνάντησης αμερικανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών στη Σαουδική Αραβία με επίκεντρο ένα ειρηνευτικό πλάνο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που διήρκησαν τρεισήμισι ώρες φαίνεται ότι οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο καθώς τα κρίσιμα ερωτήματα δεν απαντήθηκαν, όπως εκείνο της αποστολής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία στο πλαίσιο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

«Συνειδητοποιούμε ότι τέτοιες συναντήσεις δεν καταλήγουν σε αποφάσεις», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μετά τη συνάντηση.

Όπως μεταδίδει το Politico, υπήρξε διαφωνία για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία και η συζήτηση κατέληξε στο να εκφράσουν για άλλη μια φορά τη στήριξή τους στο Κίεβο μέσω της παροχής βοήθειας. Παράλληλα, συμφώνησαν στην αναγκαιότητα της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών.

«Σήμερα στο Παρίσι επιβεβαιώσαμε ότι η Ουκρανία αξίζει την ειρήνη μέσω της δύναμης», δήλωσαν τόσο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν όσο και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Η βασική διαμάχη ήταν για το αν θα σταλούν στρατεύματα στην Ουκρανία εάν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε τόσο την αποστολή αμερικανικών δυνάμεων όσο και την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για να αποτραπεί η Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά στην Ουκρανία θα πρέπει να βαρύνει τους Ευρωπαίους.

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έστειλαν ερωτηματολόγιο στις ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ ζητώντας τους να διευκρινίσουν τι θα ήταν διατεθειμένες να προσφέρουν για την εφαρμογή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, καθώς και τι θα περίμεναν από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν υπήρξε συναίνεση για το θέμα.

Η πρόταση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πρώτος διατύπωσε την ιδέα της αποστολής ειρηνευτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, βρήκε σύμφωνο και τον Βρετανό Πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστήριζαν μια τέτοια αποστολή. Ωστόσο, η Πολωνία και η Γερμανία αντέδρασαν αρνητικά, με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ, να δηλώνει ξεκάθαρα ότι η χώρα του δεν έχει τη δυνατότητα να διαθέσει δυνάμεις για την Ουκρανία.

Η Γερμανία, διά στόματος του Καγκελάριου Όλαφ Σολτς, χαρακτήρισε την πρόταση "πρόωρη" και "ακατάλληλη", υποστηρίζοντας ότι η αποστολή στρατευμάτων δεν μπορεί να εξεταστεί όσο ο πόλεμος συνεχίζεται. Παράλληλα, η Δανή Πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν, σημείωσε ότι πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ασαφή πριν υπάρξει οποιαδήποτε απόφαση για αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων.

«Η Πολωνία απλά δεν έχει την πρόσθετη ικανότητα να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία», είπε ένας ανώτερος Πολωνός αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει μακρά σύνορα με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και τη Λευκορωσία, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν με πολωνικές δυνάμεις. «Οι Γάλλοι είναι πολύ μακριά για να μπορούν να στείλουν στρατιώτες στην Ουκρανία. Είμαστε κοντά οπότε δεν μπορούμε».

Αύξηση των αμυντικών δαπανών

Οι ηγέτες βρήκαν κοινό έδαφος σε ό,τι αφορά την ανάγκη για αύξηση των αμυντικών δαπανών - οι οποίες αυξάνονται σταθερά εδώ και μια δεκαετία.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι «οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αυξήσουν τις δαπάνες, αλλά και τη βοήθεια προς την Ουκρανία», ενώ ο Τουσκ ανέφερε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ στον τομέα της άμυνας εισέρχονται σε «ένα νέο στάδιο», καθώς οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν την ανάγκη για περισσότερες δαπάνες για την άμυνα και μεγαλύτερη αυτοδυναμία.

«Η Ευρώπη έχει κατανοήσει το μήνυμα των ΗΠΑ ότι πρέπει να κάνει περισσότερα η ίδια», δήλωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σούφ, προσθέτοντας: «Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να γίνουν συγκεκριμένες συμφωνίες».

Ο Σολτς επανέλαβε την υποστήριξή του στην πρόταση της ΕΕ να ενεργοποιήσει μια ρήτρα έκτακτης ανάγκης για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών, την οποία υποστήριξε η φον ντερ Λάιεν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με την πρόταση, οι χώρες θα μπορούν να εξαιρούν τις αμυντικές δαπάνες από τα όρια του χρέους και του ελλείμματος της ΕΕ.

«Δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός σε ότι αφορά την ασφάλεια και την ευθύνη μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Σολτς.

Ο Τουσκ πρόσθεσε: «Κάποιος πρέπει επίσης να πει ότι είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης και των ΗΠΑ να συνεργαστούν όσο το δυνατόν στενότερα».

Πηγή: skai.gr

