Η Ρωσία αφήνει ελεύθερο Αμερικανό πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Οι αρχές της Ρωσίας άφησαν ελεύθερο χθες υπήκοο των ΗΠΑ που κρατείτο εξαιτίας της κατοχής μικρής ποσότητας μαριχουάνας σε ένδειξη καλής θέλησης, ενόψει συνομιλιών αξιωματούχων των δυο κρατών στη Σαουδική Αραβία, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times.

Ο Κέιλομπ Μπάιερς Γουέιν, 28 ετών, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Βνούκαβα κατά τη διάρκεια ελέγχου αποσκευών την 7η Φεβρουαρίου, καθώς υπάλληλοι της υπηρεσίας τελωνείων εντόπισαν μαρμελάδα που περιείχε κάνναβη στα προσωπικά του αντικείμενα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε σε δημοσιογράφους πως οι συνομιλίες που θα γίνουν σήμερα στη Σαουδική Αραβία ανάμεσα σε αξιωματούχους της Ρωσίας και των ΗΠΑ αφορούν την αποκατάσταση των σχέσεων και «ορισμένα γεγονότα μπορούν να ιδωθούν σε αυτό το πλαίσιο», κατά το δημοσίευμα των Τάιμς της Νέας Υόρκης.

