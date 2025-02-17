Μακρόν: Επικοινωνία με Τραμπ πριν τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πριν από την άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Παρίσι για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα αξιωματούχος της γαλλικής προεδρίας σύμφωνα με το Reuters. Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι συζητήθηκε μεταξύ των δύο ηγετών.

Σημειώνεται ότι δύο διπλωματικές συναντήσεις υψηλότατου επιπέδου πραγματοποιούνται σήμερα Τρίτη και αύριο, σε απόσταση σχεδόν 5.000 χιλιομέτρων.

Η μία στο Παρίσι, με τη συμμετοχή Ευρωπαίων ηγετών, τους οποίους προσκάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, και η άλλη στο Ριάντ με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους. Η συνάντηση στο Ελιζέ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο ΓΓ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε με τον Γάλλο πρωθυπουργό Εμανουέλ Μακρόν

Στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας βρίσκονται ήδη εκ μέρους των ΗΠΑ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Τραμπ, Μάικλ Γουόλτς και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ. Η Ρωσία στις συνομιλίες, που θα αρχίσουν αύριο, Τρίτη, θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και τον ειδικό σύμβουλο του προέδρου Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ. Το Κίεβο δεν έχει προσκληθεί στις συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία, δήλωσε στο BBC μια ουκρανική κυβερνητική πηγή.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου με τον Σέρβο ομόλογό του ενόψει των συνομιλιών ΗΠΑ-Ρωσίας ο Ρώσος ΥΠΕΞ διερωτήθηκε «γιατί να κληθεί η Ευρώπη να συμμετάσχει στις συνομιλίες για μια ειρηνική διεθέτηση στην Ουκρανία, εφόσον οι Ετρωπαίοι πολιτικοί θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμος;»

Από πλευράς του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία την Τετάρτη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν θα συμμετάσχει στις συζητήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων που θα λάβουν στο Ριάντ, και δεν θα αναγνωρίσει καμία συμφωνία.

Στο Παρίσι θα συζητηθούν αφενός η αύξηση των αμυντικών δαπανών των Ευρωπαίων, που συνειδητοποιούν πλέον ότι οι ΗΠΑ και η κυβέρνηση Τραμπ δεν δίνουν προτεραιότητα στις σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους της, ούτε στην άμυνά τους, αφετέρου η αποστολή στρατευμάτων στο Κίεβο, σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας, θέμα στο οποίοι υπάρχει διχογνωμία στην Ευρώπη.

