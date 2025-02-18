Γερμανία: Οι υποψήφιοι για την καγκελαρία απάντησαν σε ερωτήσεις πολιτών ενόψει των εκλογών της Κυριακής

Στην «εκλογική αρένα» (Wahlarena) κατέβηκαν χθες το βράδυ οι τέσσερις υποψήφιοι για την καγκελαρία, ο Όλαφ Σολτς (SPD), ο Φρίντριχ Μερτς (CDU/CSU), ο Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και η Αλίς Βάιντελ (AfD), προκειμένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολιτών ενόψει των εκλογών της Κυριακής στη Γερμανία. Κυριάρχησαν το συνταξιοδοτικό, η περίθαλψη, το ζήτημα της στέγης, η μετανάστευση, καθώς και οι γερμανοαμερικανικές σχέσεις. Η κυρία Βάιντελ εκλήθη πιεστικά να απαντήσει πώς συνάδουν οι προσωπικές της επιλογές με τις αρχές του κόμματός της, ενώ Σολτς και Μερτς συμφώνησαν ότι δεν θα έμπαινε ο ένας σε κυβέρνηση του άλλου.

Ο καγκελάριος, ο οποίος έφθασε στην εκδήλωση κατευθείαν από το Παρίσι, όπου συναντήθηκαν ευρωπαίοι ηγέτες προκειμένου αξιολογήσουν τα νέα δεδομένα μετά τις τελευταίες πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για την Ουκρανία, ρωτήθηκε πώς σκοπεύει να διατηρήσει καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Απαντώντας, ο κ. Σολτς αναγνώρισε την ιστορική σημασία των γερμανοαμερικανικών σχέσεων, χαρακτηρίζοντας θέματα-κλειδιά την ασφάλεια και την οικονομία, ενώ ταυτόχρονα κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς για παρέμβαση στις εκλογές στη Γερμανία. «Αν προσεγγίσουμε το θέμα με ψυχραιμία, μπορούμε να αναπτύξουμε από κοινού πολιτικές, ακόμη και όταν τα πράγματα γίνονται δύσκολα», διαβεβαίωσε ο καγκελάριος. «Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ αποτελούσαν ενός είδους ‘ασφάλεια ζωής’ για τη Γερμανία για δεκαετίες. Πρέπει ωστόσο να απορρίψουμε την ιδέα πως ένας αντιπρόεδρος των ΗΠΑ παρεμβαίνει στη γερμανική προεκλογική εκστρατεία και λέει ότι τα ακροδεξιά κόμματα δεν είναι τόσο κακά. Αυτό ισχύει και για τη διαμάχη για τους τιμωρητικούς δασμούς. Σε αυτό το θέμα βοηθάει και η στάση αυτοπεποίθησης», τόνισε ο Όλαφ Σολτς, θυμίζοντας πως άσκησε δημοσίως κριτική στις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία.

Ο Όλαφ Σολτς δέχθηκε ερωτήσεις από νοσηλεύτρια η οποία παρότι πήρε σύνταξη έπειτα από 45 χρόνια εργασίας, είναι αναγκασμένη να συνεχίζει να εργάζεται. Ανέφερε ότι το εκλογικό πρόγραμμα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) προβλέπει σταθερές συντάξεις και τάχθηκε υπέρ της αύξησης των συντάξεων στο ύψος των μισθών χωρίς να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης. «Όποιος εργάστηκε τόσα χρόνια ως νοσηλευτής θα πρέπει να μπορεί να ζήσει από την σύνταξή του», σημείωσε.

Ο καγκελάριος δέχθηκε επίσης κριτική για το γεγονός ότι η κυβέρνησή του δεν κατάφερε να υλοποιήσει την δέσμευσή της για ανέγερση 400.000 νέων διαμερισμάτων κατά την διάρκεια της τετραετίας.

Όλαφ Σολτς

Ο Φρίντριχ Μερτς ζήτησε από όλους «να σηκώσουν τα μανίκια» και να εργαστούν για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, διαμηνύοντας ότι όποιος μπορεί να εργαστεί αλλά δεν το κάνει θα χάνει το επίδομα της κοινωνικής πρόνοιας. «Χωρίς ‘υπερβολικές’ απαιτήσεις, δεν υπάρχει ανάκαμψη», είπε χαρακτηριστικά. Σε ερωτήσεις για το μεταναστευτικό, επανέλαβε απερίφραστα ότι όποιος βρίσκεται παράνομα στην χώρα πρέπει να απελαύνεται. Γυναίκα επέκρινε το γεγονός ότι έπειτα από επιθέσεις αλλοδαπών δίδεται έμφαση στην καταγωγή του δράστη και όχι π.χ. στο γεγονός ότι πάσχει από ψυχική νόσο και ρώτησε τον κ. Μερτς τι προτίθεται να κάνει προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να λάβουν βοήθεια. «Το πρόβλημα είναι ότι οι ψυχικές ασθένειες δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στη Γερμανία, ειδικά για ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο», επέμεινε η γυναίκα αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα του σχεδίου για το κλείσιμο των συνόρων. Ο υποψήφιος της Ένωσης απάντησε με ερώτηση: «Πιστεύετε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε όπως τα τελευταία χρόνια; Αυτή είναι η λύση;». Πρώτα απ’ όλα, συνέχισε, «θα διασφαλίσουμε ότι όσοι δεν έχουν δικαίωμα μόνιμης παραμονής θα φεύγουν από την χώρα το συντομότερο δυνατό (...) Δεν μπορούμε να παρέχουμε ψυχιατρική φροντίδα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Πρέπει να φύγουν από την χώρα!».

Φρίντριχ Μερτς

Υπέρ ακόμη πιο περιοριστικής πολιτικής για την μετανάστευση και το άσυλο συνηγόρησε η Αλίς Βάιντελ, παρότι παραδέχθηκε ότι η Γερμανία χρειάζεται εξειδικευμένους μετανάστες. «Η μετανάστευση αιτούντων άσυλο πρέπει να διαχωρίζεται από την μετανάστευση αιτούντων εργασία. Οι παράνομοι δεν είναι πλέον ευπρόσδεκτοι, θα τους απελάσουμε», τόνισε επιμένοντας ότι στους μετανάστες υπό καθεστώς επικουρικής άδειας παραμονής, η οποία αναστέλλει προσωρινά την απόφαση απέλασης, δεν θα πρέπει να χορηγείται άδεια εργασίας ή εκπαίδευσης. «Αυτό ισχύει επίσης για αλλοδαπούς ανθρώπους που παρακολουθούν εκπαίδευση νοσηλευτικής», απάντησε ερωτηθείσα σχετικά. Ωστόσο, οποιοσδήποτε μπορεί να μεταναστεύσει ως εργαζόμενος εάν έχει ολοκληρώσει εκπαίδευση νοσηλευτικής, διευκρίνισε. «Αν έχει εκπαίδευση, είναι πολύ ευπρόσδεκτος».

Στην ευρωπαϊκή πολιτική, η Αλίς Βάιντελ δήλωσε ότι το κόμμα της δεν τάσσεται υπέρ της εξόδου της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπέρ της μεταφοράς εξουσιών από τις Βρυξέλλες στα εθνικά θεσμικά όργανα. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την απόφαση για την σταδιακή κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, την οποία, όπως είπε, δεν μπορούν να λάβουν τα ευρωπαϊκά όργανα που δεν είναι δημοκρατικά εκλεγμένα και ως εκ τούτου «μη νομιμοποιημένα».

Στην ερώτηση πώς συνάδει με την θέση της στην ηγεσία της AfD το ότι η ίδια είναι παντρεμένη με γυναίκα από την Σρι Λάνκα, η κυρία Βάιντελ περιορίστηκε να δηλώσει ότι «ο καθένας πρέπει να μπορεί να κάνει οικογένεια όπως θέλει. Η συμβίωση μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως γάμος, χωρίς όμως να θίγεται ο θεσμός του γάμου μεταξύ άνδρα και γυναίκας», πρόσθεσε.

Αλίς Βάιντελ

Ο υποψήφιος των Πρασίνων και υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με το κόστος της ενέργειας στην Γερμανία. Υπέδειξε ως βασική αιτία τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εξάλλου παραδέχτηκε ότι «η ψηφιοποίηση δεν προχώρησε καθόλου» και επισήμανε ότι το περιβάλλον δεν απασχόλησε ιδιαίτερα την τρέχουσα προεκλογική περίοδο. Ο κ. Χάμπεκ επέκρινε την πρόταση του Φρίντριχ Μερτς για «λιγότερη ρύθμιση και περισσότερη τεχνολογία» σε θέματα που αφορούν το κλίμα, προειδοποιώντας ότι εάν η Γερμανία υπαναχωρήσει από τους ευρωπαϊκούς στόχους θα τη μιμηθούν κι άλλα κράτη και το ευρωπαϊκό κίνημα για το κλίμα θα κινδυνεύσει με κατάρρευση.

Ερωτηθείς «πώς θα μπορούσε ο κόσμος να απελευθερωθεί από τους ολιγάρχες της τεχνολογίας», ο υποψήφιος των Πρασίνων Χάμπεκ χαρακτήρισε «επίθεση εναντίον των αξιών μας» την συνεργασία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ίλον Μασκ. Επέκρινε εξάλλου τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ότι «κρύβεται πίσω από ισχυρισμούς περί ελευθερίας της έκφρασης, καθώς ζητά από την ΕΕ λιγότερη ρύθμιση στις αμερικανικής ιδιοκτησίας πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και λέει ότι οι αλγόριθμοι πρέπει να είναι δημόσιοι». Ο κ. Χάμπεκ τάχθηκε μάλιστα υπέρ της δημιουργίας μιας γερμανικής ή ευρωπαϊκής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας, τονίζοντας ότι «δεν μπορούν οι επικοινωνίες μας, οι απόψεις μας και η δημοκρατία μας να εξαρτώνται από κινέζικους αλγόριθμους και ακραίες φαντασιοπληξίες του Ίλον Μασκ».

Ρόμπερτ Χάμπεκ

