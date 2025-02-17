Σολτς: Κανένας δεν θα υπαγορεύσει οτιδήποτε στην Ουκρανία 

Κανένας δεν θα υπαγορεύσει οτιδήποτε στην Ουκρανία επισήμανε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς μετά την ευρωπαϊκή συνάντηση κορυφής που συγκάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ.

«Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι γίνονται συνομιλίες για μια ειρηνευτική συμφωνία, αλλά για εμάς είναι σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να είναι λευκή επιταγή», τόνισε.



Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία τόνισε ο Όλαφ Σολτς, στη σκιά της συνάντησης ΗΠΑ-Ρωσίας στο Ριάντ, όπως αναφέρει το Reuters.

Είπε επίσης ότι πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να υπερασπιστεί τον εαυτό της, να συνεχίσει την πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχει δικό της ισχυρό στρατό. Είπε ότι αυτά τα θέματα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Εστίασε επίσης στην ιδέα της μεταρρύθμισης των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, δηλώνοντας ότι οποιαδήποτε δαπάνη άνω του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα θα πρέπει να εξαιρείται από τους υφιστάμενους περιορισμούς.

Όπως ξεκαθάρισε ο Όλαφ Σολτς, «η Γερμανία θα συνεχίσει να επενδύει στον στρατό της, επομένως η Γερμανία πρέπει να είναι πιο ευέλικτη με τους κανόνες του προϋπολογισμού της».

«Δεν θα πρέπει να υπάρξει ρήγμα μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στις ευθύνες για την ασφάλεια της Ουκρανίας», σημείωσε ακόμα ο Γερμανός καγκελάριος. Με άλλα λόγια, είπε, το ΝΑΤΟ βασίζεται στο γεγονός ότι ενεργούμε πάντα μαζί και μοιραζόμαστε τον κίνδυνο, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά μας. Αυτό δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Ο γερμανός καγκελάριος ρωτήθηκε και για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής δύναμης επαναλαμβάνοντας ότι τέτοιες συζητήσεις είναι πρόωρες.



Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «εκνευρίζεται» από τέτοιες προτάσεις, καθώς πρόκειται για υποθέσεις και προηγούνται των ειρηνευτικών συνομιλιών, απορρίπτοντάς τες ως «εξαιρετικά ακατάλληλες».

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και στη Μόσχα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν αύριο, στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.





Πηγή: skai.gr

