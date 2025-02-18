Κατάληψη της Μπουκάβου: Η ΛΔ Κονγκό καταγγέλλει την «απραξία» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Η ΛΔ Κονγκό κατήγγειλε χθες Δευτέρα την «απραξία» και την πολιτική «βλέποντας και κάνοντας» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την επομένη της κατάληψης της Μπουκάβου από το ένοπλο κίνημα M23 και τον στρατό της Ρουάντας, με επιστολή που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η κυβέρνησή μου διαπιστώνει με αγανάκτηση ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας, παραλυμένο από ποιος ξέρει ποια αρρώστια, δεν είναι σε θέση να λάβει απόφαση, κι αυτό παρά την βαρύτητα της κατάστασης», τόνισε ο πρεσβευτής της ΛΔ Κονγκό στα Ηνωμένα Έθνη, ο Ζενόν Μουκονγκό Νγκαΐ, σε επιστολή του.

Αυτή η «παράλυση» αφήνει «ελεύθερο το πεδίο για τη συνέχιση της παράνομης κατοχής κονγκολέζικων εδαφών από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρουάντας και τους βοηθητικούς τους του τρομοκρατικού κινήματος M23», συνέχισε.

«Δεν προκαλεί έκπληξη το ότι η απραξία και η πολιτική βλέποντας και κάνοντας του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να χειροτερέψει την κατάσταση» και οδήγησε «στην κατάληψη» της Μπουκάβου, της πρωτεύουσας της επαρχίας του Νότιου Κίβου, στηλίτευσε, κατηγορώντας τη Ρουάντα πως έχει μετατραπεί σε «εργαστήριο αστάθειας στην περιφέρεια των Μεγάλων Λιμνών».

Αφού κατέλαβαν στα τέλη Ιανουαρίου με επίθεση-αστραπή την Γκόμα, την πρωτεύουσα της επαρχίας του Βόρειου Κίβου, οι μαχητές του Κινήματος της 23ης Μαρτίου (M23), που υποστηρίζονται από τις ένοπλες δυνάμεις της Ρουάντας, συνέχισαν να προελαύνουν και την Κυριακή κυρίευσαν την Μπουκάβου, πρωτεύουσα της επαρχίας του Νότιου Κίβου, αφού οι ένοπλες δυνάμεις της ΛΔ Κονγκό την εγκατέλειψαν.

Με αυτό το φόντο, ο πρεσβευτής της ΛΔ Κονγκό απαίτησε στην επιστολή του νέα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας ώστε να αναληφθεί δράση κατά τρόπο «αποφασιστικό και άμεσο».

Όπως και πριν από έναν μήνα, η Κινσάσα ζητεί το Συμβούλιο Ασφαλείας να απαιτήσει την απόσυρση των ενόπλων δυνάμεων της Ρουάντας από το έδαφος της ΛΔ Κονγκό. Καλεί επίσης το αίτημά της να επιβληθούν κυρώσεις του ΟΗΕ στο Κιγκάλι, ιδίως σε πολιτικούς και στρατιωτικούς ηγέτες της, και εμπάργκο στις εξαγωγές φυσικών πόρων από τη Ρουάντα.

Στα τέλη Ιανουαρίου, η Γαλλία άρχισε να διεξάγει διαβουλεύσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας επί σχεδίου απόφασης· αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν καταλήξει πουθενά μέχρι τώρα, ιδίως εναντίον δισταγμών των αφρικανικών κρατών μελών του, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.